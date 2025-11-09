Gabriel Bonfim provoca Covington após nocaute no UFC Vegas; vídeo
Gabriel Bonfim vence por nocaute principal luta da noite
Na luta principal do UFC Vegas 111, na noite deste sábado (8), Gabriel Bonfim não deu chances ao jamaicano Randy Brown, para delírio da torcida brasileira presente à arena americana. Foi a quarta vitória seguida do brasiliense, no peso meio-médio.
Ainda no octógono, o brasileiro deu mandou um recado a Colby Covington:
- Com certeza vou aposentar ele.
O vencedor da luta principal da noite também mandou um recado à torcida brasileira. Confira abaixo:
Gabriel finalizou a luta com um golpe certeiro no rival jamaicano:
Além de Bonfim, outros três brasileiros saíram vitoriosos do UFC Vegas 111: Raoni Barcelos, Denise Gomes e Jacqueline Cavalcante.
Já Ismael Bonfim, irmão de Gabriel, acabou nocauteado no card principal. Outros dois brasileiros também perderam dessa mesma maneira no evento deste sábado: Marco Tulio e Max Gimenis.
RESULTADOS DO UFC VEGAS 111
Card Principal
Gabriel Bonfim venceu Randy Brown por nocaute técnico a 1m40s do 2° round
Joseph Morales venceu Matt Schnell por finalização (guilhotina) aos 2m54s do 1° round
Uros Medic venceu Muslim Salikhov por nocaute técnico a 1m03s do 1° round
Chris Padilla venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m30s do 2° round
Christian Leroy Duncan venceu Marco Túlio por nocaute aos 3m20s do 2° round
Card preliminar
Raoni Barcelos venceu Ricky Simon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Josh Hokit venceu Max Gimenis por nocaute técnico a 56s do 1° round
Denise Gomes venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Daniel Marcos venceu Miles Johns por finalização (mata-leão) aos 4m23s do 2° round
Zach Reese venceu Jackson McVey por finalização (mata-leão) a 1m38s do 2° round
