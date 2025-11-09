menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Gabriel Bonfim provoca Covington após nocaute no UFC Vegas; vídeo

Gabriel Bonfim vence por nocaute principal luta da noite

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
00:11
Atualizado há 8 minutos
Pular para o conteúdo principal UFC NOTÍCIAS Main navigation Eventos Próximos Passados Ingressos Rankings Atletas Todos os atletas Livro de Recordes NOTÍCIAS UFC UFC FANTASY Conecte-se Newsletter EA Sports UFC 5 ONDE ASSISTIR UFC Fight Pass LOJA Conduct a search When autocomplete results are available, use up and down arrows to review and enter to select. Clear Submit AnteriorPróximo Resultados Gabriel Bonfim nocauteia Randy Brown na luta principal do UFC Vegas 111 Raoni Barcelos, Jacqueline Cavalcanti e Denise Gomes foram os outros brasileiros que saíram vitoriosos no card deste sábado (8), em Las Vegas Por Equipe UFC • 09.11.25 Em sua primeira luta principal no Ultimate, o brasileiro Gabriel Bonfim conquistou um nocaute brutal sobre o jamaicano Randy Brown e consolidou sua ascensão na divisão dos meio-médios, anotando o quarto triunfo seguido no UFC Vegas 111, realizado neste sábado (8), no UFC Apex, em Las Vegas. Outros três brasileiros também se destacaram no card: o peso-galo Raoni Barcelos protagonizou um empolgante duelo diante do norte-americano Ricky Simon e conquistou o triunfo por decisão unânime. A peso-galo Jacqueline Cavalcanti defendeu sua invencibilidade na organização ao bater a ex-desafiante Mayra Sheetara, também por pontos. Ainda no card preliminar, a peso-palha Denise Gomes mostrou que pode alcançar voos ainda mais altos no Top 15 ao superar a norte-americana Tecia Pennington, por decisão unânime, e anotar o quarto resultado positivo consecutivo. Confira abaixo os resultados do card e reveja todas as lutas no UFC Fight Pass. Gabriel Bonfim venceu Randy Brown na luta principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) Resultados | UFC Vegas 111: Bonfim x Brown Sábado, 8 de Novembro - UFC Apex, Las Vegas Card Principal Gabriel Bonfim venceu Randy Brown por nocaute a 1m40s do 2° round Joseph Morales venceu Matt Schnell por finalização (guilhotina) aos 2m54s do &nbsp;1° round Uros Medic venceu Muslim Salikhov por nocaute técnico a 1m03s do 1° round Chris Padilla venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m30s do 2° round Christian Leroy Duncan venceu Marco Túlio por nocaute aos 3m20s do 2° round Card Preliminar Jamall Emmers venceu Hyder Amil por decisão unânime (30-27, 29-27, 30-27) Raoni Barcelos venceu Ricky Simon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28) Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28) Josh Hokit venceu Max Gimenis por nocaute técnico a 56s do 1° round Denise Gomes venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27) Daniel Marcos venceu Miles Johns por finalização (mata-leão) aos 4m23s do 2° round Zach Reese venceu Jackson McVey por finalização (mata-leão) a 1m38s do 2° round Gabriel Bonfim nocauteia Randy Brown no 2° round Gabriel Bonfim venceu Randy Brown na luta principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) Em sua primeira luta principal no Ultimate, o brasileiro Gabriel “Marretinha” Bonfim entregou um impressionante cartão de visitas ao nocautear o jamaicano Randy Brown, ainda no 1° round, fechando o card do UFC Vegas 111. Diante de um rival com maior envergadura, Bonfim adotou a estratégia de usar bastante os chutes baixos, para minar a movimentação do jamaicano, e mostrar precisão nos golpes de encontro. Após uma primeira parcial com sucesso em sua tática, “Marretinha” acertou uma joelhada certeira de rara felicidade em uma tentativa de aproximação do seu rival e levou Brown à knockdown. Com Randy no solo, Bonfim precisou de mais um ou dois socos para obrigar o árbitro a interromper o duelo e anotar a quarta vitória consecutiva de Gabriel na organização. Atual 14° colocado no ranking dos meio-médios, o brasileiro segue com sua ascensão impressionante na organização e começa a sonhar com uma vaga no Top 10 até 77 Kg. O brasileiro Gabriel Bonfim fala no Octógono após a vitória por nocaute sobre Randy Brown na luta principal do UFC Vegas 111! Joseph Morales finaliza Matt Schnell no &nbsp;1° round Joseph Morales venceu Matt Schnell no card principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O peso-mosca Joseph Morales deu início a sua segunda passagem na organização disposto a mostrar que pode alcançar a elite da divisão peso-mosca. No card principal do UFC Vegas 111, o campeão do The Ultimate Fighter 33 não tomou conhecimento do norte-americano Matt Schnell e finalizou o seu rival de forma rápida em pouco mais de dois minutos. Conhecido pelo seu jiu-jítsu de alto nível, Morales rapidamente derrubou seu rival e tentou encaixar uma kimura. Após Schnell defender a primeira tentativa, Joseph foi para a guilhotina e acertou de forma rápida a posição, obrigando o veterano a dar os três tapinhas. Aos 31 anos, Morales anota a sua oitava vitória por finalização e eleva o seu cartel para 14-2, mostrando que possui condições de disputar posição com os principais nomes da divisão até 57 Kg. Uros Medic nocauteia Muslim Salikhov no 1° round Uros Medic venceu Muslim Salikhov no card principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O sérvio Uros Medic precisou de pouco mais de um minuto para nocautear o russo Muslim Salikhov e anotar sua segunda vitória consecutiva na divisão dos meio-médios. Ainda no início do confronto, Medic conectou um direto de encontro que explodiu no rosto de Salikhov e levou o russo à knockdown. Na sequência o sérvio seguiu golpeando o seu oponente, até o árbitro interromper e dar números finais ao duelo. Conhecido pelo seu poder de nocaute, Medic é terceiro atleta em atividade com mais triunfos por este método (6) desde 2021, perdendo apenas para Alex Poatan e Steve Garcia. Em nove lutas na organização, o lutador sérvio ostenta o retrospecto de 6-3, consolidando-se como um dos nomes em ascensão na divisão até 77 Kg. Chris Padilla nocauteia Ismael Bonfim no 2° round Chris Padilla venceu Ismael Bonfim no card principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O norte-americano Chris Padilla segue com sua impressionante ascensão na organização ao nocautear o brasileiro Ismael Bonfim no card principal do UFC Vegas 111. Após mostrar os cotovelos na pesagem oficial, numa amostra do que viria neste sábado (8), “Taco” mostrou o poder dessa sua arma no Octógono. O norte-americano castigou Bonfim com golpes na curta distância, alternando ataques na linha de cintura e no rosto de “Marreta”. No 2° round, Padilla conectou uma cotovelada certeira de encontro que derrubou Bonfim. O brasileiro foi ao solo e não conseguiu se defender da chuva de socos e cotoveladas recebidas na sequência e forçou o árbitro a interromper o confronto, aumentando seu retrospecto na organização para 4-0. Christian Leroy Duncan nocauteia Marco Túlio no 2° round Christian Leroy Duncan venceu Marco Tulio no card principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O inglês Christian Leroy Duncan fechou 2025 com 100% de aproveitamento ao anotar sua terceira vitória consecutiva com um nocaute brutal sobre o brasileiro Marco Túlio, na abertura do card principal do UFC Vegas 111. Mostrando mais velocidade e potência nos golpes desde os primeiros segundos de luta, o “CLD” deixou seu rival desconfortável na trocação e obrigou Marco a buscar as quedas e a luta agarrada na primeira parcial. No round seguinte, o inglês voltou mais esperto nas defesas e rapidamente conectou um soco giratório que explodiu em cheio no rosto de Matuto e o fez balançar. Duncan capitalizou o momento, foi para a blitz e emendou mais alguns socos até Marco Tulio cair apagado e o árbitro interromper o combate. Com cinco triunfos em suas últimas seis lutas, Christian se prontifica a uma possível vaga no Top 15 do peso-médio na próxima atualização do ranking. Jamall Emmers vence Hyder Amil por decisão unânime Jamall Emmers venceu Hyder Amil no card preliminar do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O peso-pena Jamall Emmers anotou sua segunda vitória consecutiva na organização ao superar Hyder Amil, por decisão unânime, no encerramento do card preliminar do UFC Vegas 111. Disposto a não sofrer sustos, Emmers investiu nas quedas e no controle posicional para anular qualquer investida do seu rival. No solo, Jamall se mostrou rápido nas transições, chegando a encaixar algumas finalizações, que por pouco não encerraram o confronto. Ao fim dos 15 minutos, as papeletas foram abertas e os três juízes laterais marcaram o triunfo de Jamall, de forma unânime, elevando o cartel do norte-americano para 22-8. Raoni Barcelos vence Ricky Simon por decisão unânime Raoni Barcelos venceu Ricky Simon no card preliminar do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O brasileiro Raoni Barcelos segue vivendo um grande momento na organização. No card preliminar do UFC Vegas 111, o peso-galo superou o norte-americano Ricky Simon, por decisão unânime, em um confronto que empolgou o público no UFC Apex. Em um duelo altamente equilibrado, os dois atletas trocaram golpes de forma franca por boa parte dos 15 minutos. Com 69 ataques significativos conectados e 1 queda conquistada, Raoni mostrou que, mesmo aos 38 anos de idade, ainda pode disputar com os principais nomes da divisão até 61 Kg. O lutador carioca anota o seu quarto triunfo consecutivo no Octógono, terceira maior marca ativa da categoria, e segue sem saber o que é derrota desde agosto de 2023. Mostrando evolução em seus talentos e um bom preparo físico, Raoni prova que ainda está longe de pensar em aposentadoria e termina 2025 como um dos nomes mais quentes da divisão peso-galo. O brasileiro Raoni Barcelos fala no Octógono após a vitória por decisão unânime sobre Ricky Simon no UFC Vegas 111! Jacqueline Cavalcanti vence Mayra Sheetara por decisão unânime Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara no card preliminar do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) Dando continuidade ao card preliminar do UFC Vegas 111, a luso-brasileira Jacqueline Cavalcanti venceu a ex-desafiante Mayra Sheetara em duelo pela divisão peso-galo. O duelo transcorreu todo na trocação com Cavalcanti trabalhando da média para longa distância, conectando chutes e socos para evitar a aproximação de Mayra, que é especialista na luta agarrada. Com mais de 80 golpes significativos, Jacqueline dominou o confronto sem sustos e saiu vitoriosa na decisão unânime dos juízes, com um duplo 30-27 e um 29-28. Com o triunfo, a luso-brasileira alcança a segunda maior sequência ativa de triunfos do peso-galo (4) e se consolida como um dos principais nomes em ascensão na divisão, ainda invicta desde sua estreia no Octógono, em setembro de 2023. A luso-brasileira Jacqueline Cavalcanti conversa com a repórter Mayara Munhos nos bastidores do UFC Vegas 111 após a vitória sobre a compatriota Mayra Bueno Silva. Josh Hokit nocauteia Max Gimenis no 1° round Josh Hokit venceu Max Gimenis no card preliminar do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O peso-pesado Josh Hokit estreou de forma impressionante no Octógono ao nocautear o brasileiro Max Gimenis, em apenas 56 segundos, no card preliminar do UFC Vegas 111. Após o soar do gongo, Hokit não quis tocar luvas com o brasileiro e rapidamente partiu para cima de Max tentando conectar cruzados e diretos. Com pouco menos de um minuto, o norte-americano acertou um golpe de direita certeiro que balançou o brasileiro. Josh aproveitou o momento para emendar nova sequência de ataques no seu rival, obrigando o árbitro a interromper o confronto. Com apenas 27 anos, Hokit se apresenta como um interessante nome a ser observado para o futuro da divisão dos pesados. Invicto no MMA com cartel 7-0, com todos os triunfos por via rápida, o norte-americano fez um desafio ao brasileiro Valter Walker ainda no Octógono, mostrando que já está de olho nos principais nomes da categoria. Denise Gomes vence Tecia Pennington por decisão unânime Denise Gomes venceu Tecia Pennington no card preliminar do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) Primeira atleta brasileira a pisar no Octógono do UFC Apex na noite deste sábado (8), a peso-palha Denise Gomes venceu a norte-americana Tecia Pennington, por decisão unânime, com um triplo 30-27, no card preliminar do UFC Vegas 111. Adotando uma estratégia segura, a brasileira começou o confronto conectando socos e cotoveladas na sua rival e trocando de base a todo tempo para confundir Pennington. Nos 10 minutos finais, Denise manteve a tática, entretanto, conquistando quedas cruciais em momentos chaves dos rounds. Ao fim dos 15 minutos, o confronto foi decidido nas papeletas e os três juízes laterais anotaram o triunfo a favor da brasileira. Atual 15ª colocada no ranking do peso-palha, Gomes deve trocar de posição com sua adversária - que está duas colocações acima - na próxima atualização da classificação. A brasileira Denise Gomes conversa com a repórter Mayara Munhos nos bastidores do UFC Vegas 111 após a vitória sobre Tecia Pennington. Daniel Marcos finaliza Miles Johns no 2° round Daniel Marcos venceu Miles Johns no card preliminar do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) O peruano Daniel Marcos retornou ao caminho das vitórias ao aplicar uma linda finalização sobre o norte-americano Miles Johns, no card preliminar do UFC Vegas 111, em duelo válido pela divisão peso-galo. Desde os primeiros segundos de luta, o confronto de estilos no Octógono ficou nítido: Marcos buscava encurtar a distância e usar a luta agarrada, enquanto Johns queria usar o seu forte poder de nocaute, que já lhe rendeu duas vitórias na organização. E o peruano levou a melhor o duelo ao derrubar o norte-americano, fazer a transição para as costas e encaixar um mata-leão que apagou Johns. Em suas últimas quatro apresentações, Marcos conquistou três vitórias e começa a postular uma possível vaga no Top 15 até 61 Kg. Zach Reese finaliza Jackson McVey no 2° round Zach Reese venceu Jackson McVey no card preliminar do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC) Zach Reese abriu a noite de lutas no UFC Vegas 111 ao vencer Jackson McVey por finalização, com um mata-leão, no 2° round do confronto. McVey começou o confronto impondo pressão, travando o seu rival no clinch e conectando golpes certeiros na curta distância, um deles inclusive, abrindo um corte no supercílio de Zach. Encontrando dificuldades na trocação, Reese encontrou a estratégia ideal para virar o combate: usar as quedas. Logo no começo da segunda parcial, Zach derrubou McVey, fez a transição para as costas e encaixou um mata-leão, obrigando o seu rival a dar os três tapinhas. Foi o segundo triunfo do norte-americano em três lutas na temporada 2025, fechando o ano com moral na organização. Não perca o UFC Vegas 111: Bonfim x Brown, dia 8 de novembro, com transmissão ao vivo e exclusiva do UFC Fight Pass. O card preliminar começa às 18 horas e o card principal tem início às 21 horas (horários de Brasília). News and announcements View all Novembro 8, 2025 Cartões de Pontuação | UFC Vegas 111: Bonfim x Brown Novembro 8, 2025 Entrevista de Octógono com Gabriel Bonfim | UFC Vegas 111 Tags card completo resultados UFC Vegas 111 Gabriel Bonfim Randy Brown Up Next Cartões de Pontuação | UFC Vegas 111: Bonfim x Brown Confira como os juízes laterais pontuaram cada round do evento deste sábado (8), no UFC Apex, em Las Vegas. Welterweight Bout Bonfim vs Brown 08.11.25 / 21:00 -03 UFC APEX, Las Vegas United States Como Assistir Sua opinião é importante Atleta favorito? Sugestões? Comentários? Deixe-os aqui! Compartilhar Comentários Share page on your social feeds:FacebookTwitter Brasil ChinaEnglishFrançaJapãoKoreaLatin AmericaRússiaUSA Espanol Footer UFC Carreiras Loja Redes Sociais Facebook Instagram YouTube TikTok Twitter LinkedIn O UFC FAQ Fight Pass Dispositivos Imprensa Legal Termos Política de Privacidade Copy link✓Obrigado por compartilhar!Find any serviceAddToAnyMais… Back to top Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar a utilização do site e ajudar nas nossas iniciativas de marketing.Definições de cookies Rejeitar Todos Aceitar todos os cookiesSeu sinal de preferência de cancelamento é respeitadoCentro de preferências de privacidadeQuando visita um website, este pode armazenar ou recolher informações no seu navegador, principalmente na forma de cookies. Esta informação pode ser sobre si, as suas preferências ou o seu dispositivo e é utilizada principalmente para fazer o website funcionar conforme o esperado. A informação normalmente não o identifica diretamente, mas pode dar-lhe uma experiência web mais personalizada. Uma vez que respeitamos o seu direito à privacidade, pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos cabeçalhos das diferentes categorias para saber mais e alterar as nossas configurações predefinidas. No entanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar a sua experiência no website e os serviços que podemos oferecer. Mais informaçãoPermitir todosGerir preferências de cookiesCookies estritamente necessáriosSempre ativosEstes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.Cookies de terceiros‎Cookies de desempenho Cookies de desempenho Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.Cookies de terceiros‎Cookies de funcionalidade Cookies de funcionalidade Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.Cookies de terceiros‎Cookies de publicidade Cookies de publicidade Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá menos publicidade direcionada.Cookies de terceiros‎Cookies das redes sociais Cookies das redes sociais Estes cookies são estabelecidos por uma série de serviços das redes sociais que adicionamos ao website para permitir que possa partilhar o nosso conteúdo com os seus amigos e conhecidos. Eles são capazes de rastrear a sua navegação por outros websites e criar um perfil sobre os seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que vê noutros websites que visita. Se não permitir estes cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de partilha.Cookies de terceiros‎Back ButtonLista de cookies Search IconFilter IconClear checkbox label labelApply CancelConsent Leg.Interest checkbox label label checkbox label label checkbox label labelRejeitar todos Confirmar as minhas escolhas Gabriel Bonfim venceu Randy Brown na luta principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC)
imagem cameraGabriel Bonfim venceu Randy Brown na luta principal do UFC Vegas 111. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na luta principal do UFC Vegas 111, na noite deste sábado (8), Gabriel Bonfim não deu chances ao jamaicano Randy Brown, para delírio da torcida brasileira presente à arena americana. Foi a quarta vitória seguida do brasiliense, no peso meio-médio.

continua após a publicidade

Relacionadas


➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Após dedada no UFC 321, campeão dos pesados sofre para enxergar; entenda
➡️ Jon Jones abre o jogo sobre luta contra Tom Aspinall no UFC
➡️ Exclusivo: Gabriel Bonfim busca ficar ativo em categoria agitada no UFC

Ainda no octógono, o brasileiro deu mandou um recado a Colby Covington:

- Com certeza vou aposentar ele.

O vencedor da luta principal da noite também mandou um recado à torcida brasileira. Confira abaixo:

Gabriel finalizou a luta com um golpe certeiro no rival jamaicano:



Além de Bonfim, outros três brasileiros saíram vitoriosos do UFC Vegas 111: Raoni Barcelos, Denise Gomes e Jacqueline Cavalcante.

Já Ismael Bonfim, irmão de Gabriel, acabou nocauteado no card principal. Outros dois brasileiros também perderam dessa mesma maneira no evento deste sábado: Marco Tulio e Max Gimenis.

continua após a publicidade

RESULTADOS DO UFC VEGAS 111


Card Principal
Gabriel Bonfim venceu Randy Brown por nocaute técnico a 1m40s do 2° round
Joseph Morales venceu Matt Schnell por finalização (guilhotina) aos 2m54s do 1° round
Uros Medic venceu Muslim Salikhov por nocaute técnico a 1m03s do 1° round
Chris Padilla venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m30s do 2° round
Christian Leroy Duncan venceu Marco Túlio por nocaute aos 3m20s do 2° round

Card preliminar
Raoni Barcelos venceu Ricky Simon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Josh Hokit venceu Max Gimenis por nocaute técnico a 56s do 1° round
Denise Gomes venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Daniel Marcos venceu Miles Johns por finalização (mata-leão) aos 4m23s do 2° round
Zach Reese venceu Jackson McVey por finalização (mata-leão) a 1m38s do 2° round

continua após a publicidade

A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Divulgação)
A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias