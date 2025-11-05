Com luta principal, conheça os oito brasileiros do card no UFC Vegas 111
O evento acontecerá no dia 8 de novembro, com início às 18h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
Oito lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 111 a partir desta sexta-feira (7, no Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night contará com um representante do Brasil, Gabriel "Marretinha" Bonfim, que enfrenta o jamaicano Randy Brown. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
Relacionadas
➡️ Após dedada no UFC 321, campeão dos pesados sofre para enxergar; entenda
Nas três primeiras lutas do card principal, os fãs do Brasil poderão assistir aos duelos de Marcu Tulio, Raoni Barcelos e Ismael Bonfim – irmão de Gabriel, que será protagonista deste sábado (8). O evento contará ainda participação de quatro lutadores brasileiros no preliminar: Denise Gomes, Max Gimenis, Mayra Bueno Silva e Jacqueline Cavalcanti.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 111
Gabriel Bonfim
Nome: Gabriel Bonfim
Apelido: Marretinha
Cartel: 18-1
Idade: 28 anos
Cidade: Brasília, DF
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 14° colocado
Próximo adversário: Randy Brown (Jamaica)
Ismael Bonfim
Apelido: Marreta
Cartel no MMA: 20-5
Idade: 29 anos
Cidade: Brasília, DF
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Chris Padilla (Estados Unidos)
Raoni Barcelos
Apelido: -
Cartel no MMA: 20-5
Idade: 38 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ricky Simon (Estados Unidos)
Marco Túlio
Apelido: Matuto
Cartel no MMA: 14-1
Idade: 31 anos
Cidade: Uberlândia, MG
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Christian Leroy Duncan (Inglaterra)
Mayra Bueno Silva
Apelido: Sheetara
Cartel no MMA: 10-5-1, 1NC
Idade: 34 anos
Cidade: Uberlândia, MG
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 10ª colocada
Próximo adversário: Jacqueline Cavalcanti (Portugal/Brasil)
Jacqueline Cavalcanti
Apelido: -
Cartel no MMA: 9-1
Idade: 28 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 11ª colocada
Próxima adversária: Mayra Bueno Silva (Brasil)
Denise Gomes
Apelido: Dee
Cartel no MMA: 11-3
Idade: 25 anos
Cidade: Santana do Livramento, RS
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: 15ª colocada
Próxima adversária: Tecia Pennington (Estados Unidos)
Max Gimenis
Apelido: -
Cartel no MMA: 7-1
Idade: 32 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fará sua estreia no UFC
Próxima adversária: Josh Hokit (Estados Unidos)
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Veja o card completo do UFC Vegas 111
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 111
📆 Data: 8 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Randy Brown
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matt Schnell x Joseph Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Muslim Salikhov x Uros Medic
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x Ismael Bonfim
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Simon x Raoni Barcelos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Christian Leroy Duncan x Marco Túlio
Card Preliminar - 18 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Hyder Amil x Jamall Emmers
Peso-galo (até 61,2 Kg): Adrian Yanez x Cristian Quiñonez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Sheetara x Jacqueline Cavalcanti
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Max Gimenis
Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Daniel Marcos
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tecia Pennington x Denise Gomes
Peso-médio (até 83,9 Kg) Jackson McVey x Robert Valentin
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias