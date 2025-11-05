Oito lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 111 a partir desta sexta-feira (7, no Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night contará com um representante do Brasil, Gabriel "Marretinha" Bonfim, que enfrenta o jamaicano Randy Brown. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

continua após a publicidade

➡️ Após dedada no UFC 321, campeão dos pesados sofre para enxergar; entenda

Nas três primeiras lutas do card principal, os fãs do Brasil poderão assistir aos duelos de Marcu Tulio, Raoni Barcelos e Ismael Bonfim – irmão de Gabriel, que será protagonista deste sábado (8). O evento contará ainda participação de quatro lutadores brasileiros no preliminar: Denise Gomes, Max Gimenis, Mayra Bueno Silva e Jacqueline Cavalcanti.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 111

Gabriel Bonfim

Nome: Gabriel Bonfim

Apelido: Marretinha

Cartel: 18-1

Idade: 28 anos

Cidade: Brasília, DF

Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Ranking: 14° colocado

Próximo adversário: Randy Brown (Jamaica)

continua após a publicidade

Ismael Bonfim

Apelido: Marreta

Cartel no MMA: 20-5

Idade: 29 anos

Cidade: Brasília, DF

Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próxima adversária: Chris Padilla (Estados Unidos)

Raoni Barcelos

Apelido: -

Cartel no MMA: 20-5

Idade: 38 anos

Cidade: Rio de Janeiro, RJ

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Ricky Simon (Estados Unidos)

continua após a publicidade

Marco Túlio

Apelido: Matuto

Cartel no MMA: 14-1

Idade: 31 anos

Cidade: Uberlândia, MG

Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Christian Leroy Duncan (Inglaterra)

Mayra Bueno Silva

Apelido: Sheetara

Cartel no MMA: 10-5-1, 1NC

Idade: 34 anos

Cidade: Uberlândia, MG

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 10ª colocada

Próximo adversário: Jacqueline Cavalcanti (Portugal/Brasil)

Jacqueline Cavalcanti

Apelido: -

Cartel no MMA: 9-1

Idade: 28 anos

Cidade: São Paulo, SP

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 11ª colocada

Próxima adversária: Mayra Bueno Silva (Brasil)

Denise Gomes

Apelido: Dee

Cartel no MMA: 11-3

Idade: 25 anos

Cidade: Santana do Livramento, RS

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: 15ª colocada

Próxima adversária: Tecia Pennington (Estados Unidos)

Max Gimenis

Apelido: -

Cartel no MMA: 7-1

Idade: 32 anos

Cidade: Rio de Janeiro, RJ

Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)

Ranking: fará sua estreia no UFC

Próxima adversária: Josh Hokit (Estados Unidos)

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Veja o card completo do UFC Vegas 111

FICHA TÉCNICA

UFC Vegas 111

📆 Data: 8 de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Post oficial para a luta principal do UFC Vegas 111 (Foto: Divulgação/UFC)

Card Principal - 21 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Randy Brown

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matt Schnell x Joseph Morales

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Muslim Salikhov x Uros Medic

Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x Ismael Bonfim

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Simon x Raoni Barcelos

Peso-médio (até 83,9 Kg): Christian Leroy Duncan x Marco Túlio

Card Preliminar - 18 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Hyder Amil x Jamall Emmers

Peso-galo (até 61,2 Kg): Adrian Yanez x Cristian Quiñonez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Sheetara x Jacqueline Cavalcanti

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Max Gimenis

Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Daniel Marcos

Peso-palha (até 52,1 Kg): Tecia Pennington x Denise Gomes

Peso-médio (até 83,9 Kg) Jackson McVey x Robert Valentin