menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Com luta principal, conheça os oito brasileiros do card no UFC Vegas 111

O evento acontecerá no dia 8 de novembro, com início às 18h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 05/11/2025
14:11
Atualizado há 2 minutos
Marretinha vence americano no UFC (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)
imagem cameraMarretinha vence americano no UFC (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Oito lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 111 a partir desta sexta-feira (7, no Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night contará com um representante do Brasil, Gabriel "Marretinha" Bonfim, que enfrenta o jamaicano Randy Brown. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Após dedada no UFC 321, campeão dos pesados sofre para enxergar; entenda

Nas três primeiras lutas do card principal, os fãs do Brasil poderão assistir aos duelos de Marcu Tulio, Raoni Barcelos e Ismael Bonfim – irmão de Gabriel, que será protagonista deste sábado (8). O evento contará ainda participação de quatro lutadores brasileiros no preliminar: Denise Gomes, Max Gimenis, Mayra Bueno Silva e Jacqueline Cavalcanti.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 111

Gabriel Bonfim

Nome: Gabriel Bonfim
Apelido: Marretinha
Cartel: 18-1
Idade: 28 anos
Cidade: Brasília, DF
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 14° colocado
Próximo adversário: Randy Brown (Jamaica)

continua após a publicidade

Ismael Bonfim

Apelido: Marreta
Cartel no MMA: 20-5
Idade: 29 anos
Cidade: Brasília, DF
Categoria:  peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Chris Padilla (Estados Unidos)

Raoni Barcelos

Apelido: -
Cartel no MMA: 20-5
Idade: 38 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ricky Simon (Estados Unidos)

continua após a publicidade

Marco Túlio

Apelido: Matuto
Cartel no MMA: 14-1
Idade: 31 anos
Cidade: Uberlândia, MG
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Christian Leroy Duncan (Inglaterra)

Mayra Bueno Silva

Apelido: Sheetara
Cartel no MMA: 10-5-1, 1NC
Idade: 34 anos
Cidade: Uberlândia, MG
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 10ª colocada
Próximo adversário: Jacqueline Cavalcanti (Portugal/Brasil) 

Jacqueline Cavalcanti

Apelido: -
Cartel no MMA: 9-1
Idade: 28 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 11ª colocada
Próxima adversária: Mayra Bueno Silva (Brasil)

Denise Gomes

Apelido: Dee
Cartel no MMA: 11-3
Idade: 25 anos
Cidade: Santana do Livramento, RS
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: 15ª colocada
Próxima adversária: Tecia Pennington (Estados Unidos)

Max Gimenis

Apelido: -
Cartel no MMA: 7-1
Idade: 32 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fará sua estreia no UFC
Próxima adversária: Josh Hokit (Estados Unidos)

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Veja o card completo do UFC Vegas 111

FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 111

📆 Data: 8 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Post oficial para a luta principal do UFC Vegas 111 (Foto: Divulgação/UFC)
Post oficial para a luta principal do UFC Vegas 111 (Foto: Divulgação/UFC)

Card Principal - 21 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Randy Brown
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matt Schnell x Joseph Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Muslim Salikhov x Uros Medic
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x Ismael Bonfim
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Simon x Raoni Barcelos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Christian Leroy Duncan x Marco Túlio

Card Preliminar - 18 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Hyder Amil x Jamall Emmers
Peso-galo (até 61,2 Kg): Adrian Yanez x Cristian Quiñonez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Sheetara x Jacqueline Cavalcanti
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Max Gimenis
Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Daniel Marcos
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tecia Pennington x Denise Gomes
Peso-médio (até 83,9 Kg) Jackson McVey x Robert Valentin

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias