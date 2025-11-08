Vídeo: Raoni Barcelos manda recado após a quarta vitória seguida no UFC
Brasileiro derrotou o anfitrião Ricky Simon por decisão unânime em Las Vegas
Em uma das lutas mais aguardadas do card preliminar do UFC Vegas 111, neste sábado (8), deu Brasil. Por decisão unânime dos juízes, Raoni Barcelos derrotou o anfitrião Ricky Simon.
Após o novo triunfo, o peso galo carioca, de 38 anos, mandou o recado:
- Galera, pode vir todo mundo, não temo ninguém. Raoni Barcelos pega um, pega cem. Tenha calma, amigo, o cinturão vai chegar. Deus é minha vitória, um dia chego lá. vamos que vamos, aqui é Marechal.
Antes de Ricky Simon, o brasileiro vinha de vitórias sobre Quiñonez, Talbott e Garbrandt.
Abaixo, o momento em que o novo triunfo do lutador carioca foi anunciado:
Também no card preliminar em Vegas, a brasileira Denise Gomes derrotou a anfitriã Tecia Pennington por decisão unânime. Tal como Raoni, a compatriota emplacou a quarta vitória consecutiva.
Estreante na principal organização do MMA mundial, em outro duelo Brasil x EUA, Max Gimenis acabou nocauteado no primeiro round pelo anfitrião Josh Hokit.
Marco Túlio foi outro brasileiro nocauteado neste sábado em Las Vegas, na abertura do card principal. Confira abaixo:
Ismael Bonfim, no card principal, foi mais um lutador do Brasil nocauteado neste sábado em Vegas. O algoz foi Chris Padilha:
UFC VEGAS 111:
Card Principal
Uros Medic venceu Muslim Salikhov por nocaute técnico a 1m03s do 1° round
Chris Padilla venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m30s do 2° round
Christian Leroy Duncan venceu Marco Túlio por nocaute aos 3m20s do 2° round
Card preliminar
Raoni Barcelos venceu Ricky Simon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Josh Hokit venceu Max Gimenis por nocaute técnico a 56s do 1° round
Denise Gomes venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Daniel Marcos venceu Miles Johns por finalização (mata-leão) aos 4m23s do 2° round
Zach Reese venceu Jackson McVey por finalização (mata-leão) a 1m38s do 2° round
