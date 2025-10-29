Tom Aspinall pode ter mantido o cinturão, mas as consequências na luta do UFC 321 ainda afetam seu bem-estar. No último sábado (25), a disputa pelo título dos pesados precisou ser interrompido após uma dedada acidental de Cyril Gane nos olhos do campeão. Segundo Andy Aspinall, pai e treinador do inglês, o lutador está com problemas para enxergar dias após o incidente.

continua após a publicidade

➡️ Valter Walker abre o jogo sobre lesão sofrida em vitória no UFC 321

Durante um vídeo publicado no canal do YouTube do filho, Andy explicou os procedimentos passados por Tom desde a saída do octógono. O inglês ainda destacou a falta de punição e consequências para Gane, enquanto Tom lida com os problemas decorrentes do golpe.

— Só me incomoda que meu filho tenha um emprego que gosta e queira fazer, e tenha sido prejudicado em uma competição. O cara que o prejudicou não sofreu nenhuma consequência, e agora Tom está sofrendo as consequências. Conseguimos uma consulta com um dos médicos do UFC, que nos encaminhou para um atendimento particular no Hospital de Cheadle, com um especialista em olhos. Ele basicamente fez o mesmo que em Abu Dhabi e disse que a situação não é boa — disse.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A visão de Tom Aspinall continua prejudicada e o lutador não consegue enxergar pelo olho direito, o que preocupa o pai. Após os testes mencionados, Andy deu mais detalhes sobre o estado de saúde do campeão dos pesados.

— O olho dele está um pouco mais fechado do que antes. No direito, ele ainda não consegue enxergar nada e disse que está tudo cinza. Fizeram um teste com palavras e ele simplesmente não conseguiu ver nada. O esquerdo está com cerca de 50% da visão, então, um está muito embaçado e o outro ainda não funciona — afirmou Andy.

continua após a publicidade

Cinturão dos pesados 'ainda' em disputa

A bateria de exames ainda não foi concluída, segundo o treinador inglês, já que Tom busca descobrir o real motivo da falta de visão. Como pai, ele destaca ainda que o importante agora é a saúde do filho, não a luta.

Com isso, a expectativa é que a revanche entre Tom Aspinall e Cyril Gane não aconteça ainda este ano. Mesmo com a confirmação de Dana White, caso a lesão persista até o fim de 2025, o campeão não será capaz de se comprometer com a nova disputa.

Vale destacar que essa seria a primeira defesa do inglês como campeão linear. Antes, Aspinall havia conquistado o cinturão interino da categoria e chegou a defendê-lo em uma oportunidade, em 2024. O "novo reinado" dos pesos-pesados chegou oficialmente, no entanto, com a aposentadoria de Jon Jones em junho deste ano, quando Tom foi promovido.