Árbitro morre após golpe proibido em luta livre no México

Durante um show de luta livre em Mineral de la Reforma, em Hidalgo, no México, o árbitro Gerardo Germán Pineda, conhecido como El Búho, morreu após receber um golpe proibido do lutador El Hijo de Fishman, que foi detido pela polícia. O episódio ocorreu na terça-feira (6) e gerou investigação das autoridades locais.

O episódio fatal aconteceu no Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, durante a luta principal do evento "Deslealtades", que tinha como participantes El Hijo de Fishman e Máscara Sagrada NG. Enquanto o combate transcorria normalmente, o lutador se aproximou do árbitro e aplicou um martinete — também chamado de piledriver ou bate-estacas —, manobra proibida por seu alto risco de lesões cervicais graves.

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Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Pineda sendo erguido de ponta-cabeça e lançado violentamente contra o chão do ringue. Após a queda, o árbitro ficou imóvel e demonstrou dor, sem conseguir se levantar, enquanto a luta continuava. A equipe médica foi acionada, mas o árbitro não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto.

Gerardo Germán Pineda tinha 75 anos e uma longa trajetória na luta livre mexicana. Antes de atuar como árbitro, lutou cerca de 15 anos sob o nome artístico El Búho Negro II. Ele apitava combates na Arena Afición, em Pachuca, e era conhecido no meio da modalidade.

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El Hijo de Fishman, filho do lendário José Ángel Nájera Sánchez, o Fishman, que fez sucesso na década de 1980, foi preso na quarta-feira (7) e colocado à disposição do Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça de Hidalgo investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Além da prisão do lutador, o local do evento foi parcialmente interditado por não possuir autorização adequada para a realização da luta. A empresa El Patrón Espectáculos, responsável pela organização, divulgou nota lamentando a morte do árbitro e informou que está acompanhando o processo legal, prestando assistência jurídica ao lutador e mantendo contato com a família de Pineda.

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O caso segue sob investigação das autoridades mexicanas, que buscam esclarecer as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades do atleta.

A investigação sobre a morte do árbitro Gerardo Germán Pineda continua em andamento, com o lutador El Hijo de Fishman respondendo pelo caso perante o Ministério Público do estado de Hidalgo.

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Imagens sensíveis:

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.