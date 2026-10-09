Árbitro morre após golpe proibido em luta livre no México
Gerardo Germán Pineda, de 75 anos, sofreu um martinete aplicado por El Hijo de Fishman
Durante um show de luta livre em Mineral de la Reforma, em Hidalgo, no México, o árbitro Gerardo Germán Pineda, conhecido como El Búho, morreu após receber um golpe proibido do lutador El Hijo de Fishman, que foi detido pela polícia. O episódio ocorreu na terça-feira (6) e gerou investigação das autoridades locais.
O episódio fatal aconteceu no Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, durante a luta principal do evento "Deslealtades", que tinha como participantes El Hijo de Fishman e Máscara Sagrada NG. Enquanto o combate transcorria normalmente, o lutador se aproximou do árbitro e aplicou um martinete — também chamado de piledriver ou bate-estacas —, manobra proibida por seu alto risco de lesões cervicais graves.
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Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Pineda sendo erguido de ponta-cabeça e lançado violentamente contra o chão do ringue. Após a queda, o árbitro ficou imóvel e demonstrou dor, sem conseguir se levantar, enquanto a luta continuava. A equipe médica foi acionada, mas o árbitro não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto.
Gerardo Germán Pineda tinha 75 anos e uma longa trajetória na luta livre mexicana. Antes de atuar como árbitro, lutou cerca de 15 anos sob o nome artístico El Búho Negro II. Ele apitava combates na Arena Afición, em Pachuca, e era conhecido no meio da modalidade.
El Hijo de Fishman, filho do lendário José Ángel Nájera Sánchez, o Fishman, que fez sucesso na década de 1980, foi preso na quarta-feira (7) e colocado à disposição do Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça de Hidalgo investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Além da prisão do lutador, o local do evento foi parcialmente interditado por não possuir autorização adequada para a realização da luta. A empresa El Patrón Espectáculos, responsável pela organização, divulgou nota lamentando a morte do árbitro e informou que está acompanhando o processo legal, prestando assistência jurídica ao lutador e mantendo contato com a família de Pineda.
O caso segue sob investigação das autoridades mexicanas, que buscam esclarecer as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades do atleta.
A investigação sobre a morte do árbitro Gerardo Germán Pineda continua em andamento, com o lutador El Hijo de Fishman respondendo pelo caso perante o Ministério Público do estado de Hidalgo.
Imagens sensíveis:
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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