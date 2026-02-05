LokDog já vislumbra cinturão do UFC: 'Lutarei pelo título no fim do ano'
Brasileiro fará sua primeira luta principal no UFC neste sábado
O peso galo do UFC Vinicius ''LokDog'' está confiante para a sua primeira luta principal na organização. Neste sábado (7), o brasileiro enfrenta Mario Bautista no UFC Fight Night Vegas e disse que este é apenas mais um passo rumo ao cinturão do Ultimate — que ele espera conquistar ainda em 2026.
Em entrevista coletiva antes do evento, LokDog revelou seus planos para 2026: vencer Mario Bautista no sábado, enfrentar um top-5 do peso galo no meio do ano e, em novembro ou dezembro, lutar pelo cinturão do UFC.
— Eu me vejo lutando pelo cinturão no fim do ano, com certeza. Antes disso, vou lutar com um top-5. Vou colocar uma grande performance para a audiência (neste sábado) e lutar com um top-5 no meio do ano. Tenho dois nomes na minha cabeça, e gostaria de enfrentá-los no UFC da Casa Branca. Só há dois caras do top-5 que eu poderia enfrentar na Casa Branca. Não importa quem. Eu vou lutar agora, no meio do ano, e no fim do ano lutarei pelo título contra quem quer que seja. Não importa — declarou Oliveira, sem revelar os nomes prediletos para seu próximo combate.
Críticas ao rival no UFC Vegas
Além da confiança em uma performance espetacular no próximo sábado, Vinicius também tem críticas a fazer sobre o estilo do seu oponente. Para o brasileiro, o próprio UFC casou essa luta para que ele pudesse livrar a organização de Bautista, a quem julga ser ''entediante''.
— O UFC fez uma boa escolha casando essa luta. Ele é entediante e eu acho que o UFC quer se livrar dele. Eles me colocaram aqui com a possibilidade de eliminá-lo e eu irei fazer isso, no primeiro assalto. Vou ser eu mesmo, com tudo que isso traz. Vou ser o mesmo de sempre, com o mesmo estilo. Eu luto para frente a todo momento dentro do cage. Estou sempre buscando o nocaute no primeiro round. Vou trazer o mesmo estilo ''LokDog''.
Além de Vinicius Oliveira, o 78º brasileiro a fazer uma luta principal do UFC, o próximo evento do Ultimate trará Jailton Malhadinho, Jean Matsumoto e Eduarda Moura em ação, além de um duelo de brasileiras entre Bruna Brasil e Ketlen Souza.
