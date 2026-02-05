Malhadinho se diz pronto para dar a volta por cima no UFC

O peso pesado do UFC Jailton Malhadinho terá a oportunidade, neste sábado (7), de desfazer a má impressão deixada em seu último combate. Após a derrota para Alexander Volkov, o brasileiro foi duramente criticado por sua postura no duelo e agora, diante de Rizvan Kuniev, poderá voltar à coluna das vitórias em grande estilo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Durante entrevista coletiva no UFC Vegas, Jailton admitiu que ouviu as críticas, principalmente em relação à falta de agressividade, e prometeu estar aberto a mudar de estratégia no futuro. O brasileiro falou também que não acredita ter o ''filme queimado'' por conta de uma performance.

— Aprendi muito com essa derrota. Muita gente falou da questão da agressividade, eu acho que esses detalhes ajudam. Me deixou com uma pulga atrás da orelha (…) As pessoas têm que olhar toda a minha trajetória no UFC, tudo que eu fiz. Não é só uma luta que vai me definir, não é uma performance (…) O Kuniev é um cara completo, troca bem, sabe botar a luta para baixo. Mas vou tentar impor meu jogo, controlar a luta. Se tiver que mudar a estratégia, vamos mudar. Vamos ver o decorrer da luta, ele é muito perigoso.

continua após a publicidade

Malhadinho tem jogo de chão afiado no UFC (Reprodução Instagram Malhadinho)

Novo contrato com o UFC

Malhadinho aceitou a luta contra Kuniev há apenas algumas semanas, após lesão de Ryan Spann. Mesmo assim, o brasileiro acredita que o curto tempo de preparação não irá lhe atrapalhar, uma vez que ele está sempre treinando, independente se tem algum duelo no UFC marcado ou não.

— Na verdade, eu sempre me manti ativo, né? Mesmo sem luta marcado, mantenho meus treinos na academia. Obviamente, não é a mesma intensidade, mas assim que a luta apareceu, eu pude fazer um camp completo, com a galera que me ajuda. Me preparei muito bem para essa luta. Apesar de ter aceitado com apenas três semanas de antecedência, consegui me preparar muito — comentou Malhadinho, que revelou ter renovado com o UFC como ''bônus'' por aceitar a luta.

continua após a publicidade

— O UFC entrou em contato com o meu empresário e propôs essa luta com uma renovação vindo também. Ele me perguntou o que eu achava e eu falei que já podíamos assinar logo.