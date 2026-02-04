Jon Jones revela diagnóstico que pode frear seu retorno ao UFC

Ex-campeão meio-pesado e pesado do UFC, Jon Jones pode ter feito sua última luta de MMA na carreira. Isso porque o norte-americano revelou que sofre com artrite no quadril e que ele pretende usar ''o que resta da região'' para brincar com seu filho de três anos.

Durante filmagem de um reality show na Rússia, Jones foi indagado se aceitaria enfrentar seu arquirrival dos tempos de UFC, Daniel Cormier, na luta olímpica. O ex-campeão duplo revelou que não se interessava por isso por conta de seu problema no quadril.

— Eu tenho artrite severa, muita gente não sabe disso. O lado esquerdo do meu quadril é todo infestado com a artrite. Eu até já me qualifico para fazer uma cirurgião de artroplastia total do quadril (colocação de uma prótese no quadril). No meu útimo camp de treinamento, cara, eu ia para a cama com muita dor. Eu tenho um filho de três anos e quero usar o que resta do meu quadril para brincar com ele — comentou Jon Jones em vídeo divulgado pelo perfil do Twitter Championship Rounds.

Campanha para o UFC Casa Branca segue

Mesmo com o problema, Jon Jones vem fazendo campanha para integrar o histórico evento do UFC na Casa Branca, apesar de ter se aposentado oficialmente no ano passado. Sua última luta foi em novembro de 2024, quando venceu Stipe Miocic e defendeu o cinturão peso pesado.

Desde então, ele chegou a negociar para enfrentar o campeão interino Tom Aspinall, mas o duelo acabou não saindo do papel, por conta do próprio Jon Jones. O norte-americano, então, se aposentou do MMA e o UFC entregou o cinturão linear a Aspinall.

Após o anúncio oficial de que o UFC iria organizar um evento na Casa Branca, Jones declarou o fim de sua aposentadoria e se colocou à disposição do CEO da organização, Dana White. Além, é claro, de aceitar o desafio do brasileiro Alex Poatan, que gostaria de enfrentá-lo em duelo peso pesado como luta principal do histórico show.

Ainda irritado com as negociações do duelo com Aspinall, porém, White não tem dado sinais de que irá aceitar o pedido de Jon, e agora terá uma boa razão para isso.