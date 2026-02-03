Lutador leva soco, perde peruca, mas vence duelo no boxe
Jarrell Miller fez piada com a situação e venceu luta contra Ibeh
- Matéria
- Mais Notícias
Jarrell Miller roubou a cena no The Ring 6, um dos maiores eventos de boxe do ano até aqui. O norte-americano enfrentou Kingsley Ibeh nas preliminares do show em duelo peso pesado e venceu por decisão dividida. Porém, o que marcou o triunfo de Miller foi o fato dele ter perdido sua peruca em um soco desferido por Ibeh.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
A cena viralizou nas redes sociais e o próprio ''Big Baby'', apelido de Miller, fez piada com o ocorrido, imediatamente jogando a peruca que caiu para a plateia e depois usando seu Instagram e Twitter para capitalizar, conseguindo entrevistas e criando até um design de camiseta para vender.
A campeã interina do peso super-galo da WBC Skye Nicolson estava na plateia para o duelo e foi a ''felizarda'', pegando a peruca de Jarrell Miller e até posando com ela na cabeça.
Aos 37 anos, Jarrell se recuperou de duas lutas sem vitória com o triunfo sobre Ibeh. O norte-americano havia perdido sua primeira luta profissional no boxe para Daniel Dubois e depois empatou com o ex-campeão peso pesado Andy Ruiz Jr. No total, Miller tem 27 vitórias (22 nocautes), uma derrota e um empate.
Além do boxe, ''Big Baby'' também tem experiência no kickboxing, tendo lutado duas vezes com o lendário Mirko Cro Cop (o croata, por sua vez, também fez história no MMA, sendo campeão de um GP do Pride, antigo maior evento de MMA).
Outras lutas na noite de boxe
O último sábado foi bastante importante para o boxe. Além do inusitado ocorrido entre Miller e Ibeh, o Ring 6, evento organizado pela Ring Magazine, também teve a vitória do medalhista de prata olímpico (Rio-2016) Shakur Stevenson sobre Teofimo Lopez na decisão unânime dos juízes laterais. Em jogo, os cinturões superleves da WBO e da Ring Magazine.
Na luta co-principal da noite, Keyshawn Davis levou a melhor sobre Jamaine Ortiz também nos superleves, enquanto Bruce Carrington defendeu seu cinturão peso pena da WBC com vitória por nocaute sobre Carlos Castro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias