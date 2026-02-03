Henrique Marques é eleito melhor atleta de taekwondo do mundo
Brasileiro foi campeão mundial da categoria até 80kg e lidera o ranking
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Henrique Marques foi eleito pela World Taekwondo, federação internacional, como o melhor atleta do mundo da modalidade. Campeão mundial e líder do ranking na categoria até 80kg, o jovem de 21 anos recebeu o prêmio na última segunda-feira (2), em cerimônia realizada em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.
Relacionadas
➡️Lauter no Lance!: a sonhada conquista da vaga Olímpica, seus critérios e desafios
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
— Estou desacreditado de tudo o que está acontecendo. Muito feliz por esse prêmio inédito para o Brasil. É como receber uma Bola de Ouro no futebol. Foram anos de trabalho e esforço que valeram a pena. E isso é só o começo - disse o atleta à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd).
Temporada histórica
Henrique Marques foi um dos principais destaques do esporte olímpico brasileiro em 2025. Ao todo, ele conquistou seis medalhas internacionais, sendo quatro de ouro. A principal vitória veio no Mundial de Wuxi, na China, quando se tornou o primeiro brasileiro da história a se sagrar campeão mundial de taekwondo. Ele também foi o primeiro de seu país a receber o prêmio de melhor do mundo da modalidade.
— Nem nos meus melhores e maiores sonhos pude imaginar que tudo isso se tornaria realidade, um jovem negro nascido numa família pobre e cria da favela, hoje se tornou e é reconhecido e nomeado o 'melhor do mundo' no que faz! Para todos iguais a mim, que vieram da periferia, lugares desacreditados onde ninguém dá nada, de família pobre, que sonham e estão batalhando para os sonhos de vocês, continuem e não desistam. Assim como eu consegui, todos vocês também conseguem - escreveu o atleta, em suas redes sociais.
Além do título mundial, Henrique Marques também foi campeão do Rio Open, Presidents Cup, em Lima, do Grand Prix de Bangkok, e dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Ele também conquistou o bronze no Grand Prix de Muju e no Mundial Sub-21.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias