Henrique Marques é eleito melhor atleta de taekwondo do mundo

O brasileiro Henrique Marques foi eleito pela World Taekwondo, federação internacional, como o melhor atleta do mundo da modalidade. Campeão mundial e líder do ranking na categoria até 80kg, o jovem de 21 anos recebeu o prêmio na última segunda-feira (2), em cerimônia realizada em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.

continua após a publicidade

➡️Lauter no Lance!: a sonhada conquista da vaga Olímpica, seus critérios e desafios

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

— Estou desacreditado de tudo o que está acontecendo. Muito feliz por esse prêmio inédito para o Brasil. É como receber uma Bola de Ouro no futebol. Foram anos de trabalho e esforço que valeram a pena. E isso é só o começo - disse o atleta à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd).

Henrique Marques recebe prêmio da World Taekwondo (Foto: Reprodução/ Instagram)

Temporada histórica

Henrique Marques foi um dos principais destaques do esporte olímpico brasileiro em 2025. Ao todo, ele conquistou seis medalhas internacionais, sendo quatro de ouro. A principal vitória veio no Mundial de Wuxi, na China, quando se tornou o primeiro brasileiro da história a se sagrar campeão mundial de taekwondo. Ele também foi o primeiro de seu país a receber o prêmio de melhor do mundo da modalidade.

continua após a publicidade

— Nem nos meus melhores e maiores sonhos pude imaginar que tudo isso se tornaria realidade, um jovem negro nascido numa família pobre e cria da favela, hoje se tornou e é reconhecido e nomeado o 'melhor do mundo' no que faz! Para todos iguais a mim, que vieram da periferia, lugares desacreditados onde ninguém dá nada, de família pobre, que sonham e estão batalhando para os sonhos de vocês, continuem e não desistam. Assim como eu consegui, todos vocês também conseguem - escreveu o atleta, em suas redes sociais.

Além do título mundial, Henrique Marques também foi campeão do Rio Open, Presidents Cup, em Lima, do Grand Prix de Bangkok, e dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Ele também conquistou o bronze no Grand Prix de Muju e no Mundial Sub-21.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável