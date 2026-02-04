Vinicius LokDog será o 78º brasileiro a fazer luta principal no UFC, veja lista completa
Peso galo Vinicius LokDog enfrenta Mario Bautista no UFC do próximo sábado
De Royce Gracie a Gabriel Bonfim, o Brasil fez história no UFC, com 77 atletas fazendo lutas principais da organização até hoje. Este número irá aumentar no próximo sábado, quando o brasileiro Vinicius LokDog mede forças com Mario Bautista no main event do UFC Fight Night 266, em Las Vegas.
O peso galo está invicto até aqui no UFC, com quatro vitórias em quatro lutas, incluindo um nocaute incrível sobre Bernardo Sopaj na sua primeira luta pelo Ultimate. Ex-campeão do UAE Warriors, evento dos Emirados Árabes, LokDog busca ascender ao top-10 da categoria diante de Bautista.
Atual número 11 dos galos, Vinicius também terá a oportunidade de vingar um dos ídolos do MMA brasileiro - José Aldo. Isso porque Bautista venceu Aldo em outubro de 2024, e também superou o ex-campeão do Bellator Patchy Mix, antes de dar trabalho para Umar Nurmagomedov, na sua primeira derrota no UFC desde março de 2021.
Para LokDog, porém, a oportunidade da sua primeira luta principal o colocará no mesmo panteão de ídolos do MMA do Brasil, tais como os pioneiros Royce Gracie, Jorge Macaco, Pedro Rizzo e Marco Ruas, além de ícones históricos do esporte mundo afora, como Anderson Silva, Vitor Belfort e a atual geração, com Alex Poatan, Charles Oliveira e Amanda Nunes liderando o caminho.
Entre derrotas e vitórias e nomes surpreendentes, o UFC já confiou seus cobiçados main events a 77 brasileiros e, em 15 ocasiões, o Ultimate casou duelos entre dois brazucas para lutas principais de seus eventos. A primeira vez ocorreu no UFC 97, quando Anderson Silva venceu Thales Leites. A última, no ano passado, quando Jean Silva x Diego Lopes foram a grande atração do Noche UFC 3.
Veja a lista de brasileiros que já fizeram lutas principais no UFC
Royce Gracie
Jorge Macaco
Marco Ruas
Wanderlei Silva
Pedro Rizzo
Murilo Bustamante
Vitor Belfort
Assuério Silva
Renato Babalu
Anderson Silva
Gabriel Napão
Rodrigo Minotauro
Thiago Pitbull
Thales Leites
Lyoto Machida
Mauricio Shogun
Thiago Silva
Demian Maia
Rousimar Toquinho
Rogério Minotouro
Junior Cigano
José Aldo
Renan Barão
Antonio Pezão
Fabricio Werdum
Glover Teixeira
Rafael Natal
Erick Silva
Fabio Maldonado
Diego Brandão
Rafael dos Anjos
Ronaldo Jacaré
Bethe Correia
Charles Oliveira
Alex Cowboy
Thomas Almeida
Cláudia Gadelha
Amanda Nunes
John Lineker
Cris Cyborg
Wilson Reis
Edson Barboza
Marlon Moraes
Thiago Marreta
Raphael Assunção
Jéssica Andrade
Renato Moicano
Deiveson Figueiredo
Gilbert Durinho
Augusto Sakai
Paulo Borrachinha
Thiago Moisés
Johnny Walker
Marina Rodriguez
Mackenzie Dern
Norma Dumont
Ketlen Vieira
Vicente Luque
Amanda Lemos
Viviane Araújo
Alex Poatan
André Muniz
Jailton Malhadinho
Mayra Bueno Silva
Amanda Ribas
Matheus Nicolau
Alexandre Pantoja
Rodrigo Zé Colmeia
Virna Jandiroba
Caio Borralho
Michel Pereira
Carlos Prates
Gregory Robocop
Diego Lope
Tallison Teixeira
Jean Silva
Gabriel Bonfim
