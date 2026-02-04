menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Vinicius LokDog será o 78º brasileiro a fazer luta principal no UFC, veja lista completa

Peso galo Vinicius LokDog enfrenta Mario Bautista no UFC do próximo sábado

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
14:42
Vinicius Oliveira fará luta principal de evento do UFC (Reprodução Twitter UFC Brasil)
imagem cameraVinicius Oliveira fará luta principal de evento do UFC (Reprodução Twitter UFC Brasil)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Brasil tem 77 atletas em lutas principais do UFC até hoje.
Vinicius LokDog fará sua primeira luta principal contra Mario Bautista no UFC Fight Night 266.
LokDog busca ascender ao top-10 dos galos, onde é o número 11 atualmente.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

De Royce Gracie a Gabriel Bonfim, o Brasil fez história no UFC, com 77 atletas fazendo lutas principais da organização até hoje. Este número irá aumentar no próximo sábado, quando o brasileiro Vinicius LokDog mede forças com Mario Bautista no main event do UFC Fight Night 266, em Las Vegas. 

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O peso galo está invicto até aqui no UFC, com quatro vitórias em quatro lutas, incluindo um nocaute incrível sobre Bernardo Sopaj na sua primeira luta pelo Ultimate. Ex-campeão do UAE Warriors, evento dos Emirados Árabes, LokDog busca ascender ao top-10 da categoria diante de Bautista. 

Atual número 11 dos galos, Vinicius também terá a oportunidade de vingar um dos ídolos do MMA brasileiro - José Aldo. Isso porque Bautista venceu Aldo em outubro de 2024, e também superou o ex-campeão do Bellator Patchy Mix, antes de dar trabalho para Umar Nurmagomedov, na sua primeira derrota no UFC desde março de 2021.

UFC 1: franzino, Royce Gracie choca ao mundo contra gigantes e vence três lutas na mesma noite (FOTO: Getty Images)
UFC 1: franzino, Royce Gracie choca ao mundo contra gigantes e vence três lutas na mesma noite (FOTO: Getty Images)

Para LokDog, porém, a oportunidade da sua primeira luta principal o colocará no mesmo panteão de ídolos do MMA do Brasil, tais como os pioneiros Royce Gracie, Jorge Macaco, Pedro Rizzo e Marco Ruas, além de ícones históricos do esporte mundo afora, como Anderson Silva, Vitor Belfort e a atual geração, com Alex Poatan, Charles Oliveira e Amanda Nunes liderando o caminho. 

Anderson Silva tem 14 vitórias em lutas principais no UFC (Foto: UFC)
Anderson Silva tem 14 vitórias em lutas principais no UFC (Foto: UFC)

Entre derrotas e vitórias e nomes surpreendentes, o UFC já confiou seus cobiçados main events a 77 brasileiros e, em 15 ocasiões, o Ultimate casou duelos entre dois brazucas para lutas principais de seus eventos. A primeira vez ocorreu no UFC 97, quando Anderson Silva venceu Thales Leites. A última, no ano passado, quando Jean Silva x Diego Lopes foram a grande atração do Noche UFC 3. 

Veja a lista de brasileiros que já fizeram lutas principais no UFC

Royce Gracie

Jorge Macaco

Marco Ruas

Wanderlei Silva

Pedro Rizzo

Murilo Bustamante

Vitor Belfort

Assuério Silva

Renato Babalu

Anderson Silva

Gabriel Napão

Rodrigo Minotauro

Thiago Pitbull

Thales Leites

Lyoto Machida

Mauricio Shogun

Thiago Silva

Demian Maia

Rousimar Toquinho

Rogério Minotouro

Junior Cigano

José Aldo

Renan Barão

Antonio Pezão

Fabricio Werdum

Glover Teixeira

Rafael Natal

Erick Silva

Fabio Maldonado

Diego Brandão

Rafael dos Anjos

Ronaldo Jacaré

Bethe Correia

Charles Oliveira

Alex Cowboy

Thomas Almeida

Cláudia Gadelha

Amanda Nunes

John Lineker

Cris Cyborg

Wilson Reis

Edson Barboza

Marlon Moraes

Thiago Marreta

Raphael Assunção

Jéssica Andrade

Renato Moicano

Deiveson Figueiredo

Gilbert Durinho

Augusto Sakai

Paulo Borrachinha

Thiago Moisés

Johnny Walker

Marina Rodriguez

Mackenzie Dern

Norma Dumont

Ketlen Vieira

Vicente Luque

Amanda Lemos

Viviane Araújo

Alex Poatan

André Muniz

Jailton Malhadinho

Mayra Bueno Silva

Amanda Ribas

Matheus Nicolau

Alexandre Pantoja

Rodrigo Zé Colmeia

Virna Jandiroba

Caio Borralho

Michel Pereira

Carlos Prates

Gregory Robocop

Diego Lope

Tallison Teixeira

Jean Silva

Gabriel Bonfim

circulo com pontos dentroTudo sobre

