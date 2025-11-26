A segunda revanche de Anderson Silva contra Chris Weidman precisou ser cancelada indefinitivamente, e o brasileiro enfrentará outro adversário em dezembro. Apesar da grande expectativa dos fãs, o rival se lesionou e precisou desistir do evento. Em vídeo nas redes sociais, o norte-americano revelou detalhes dos problemas enfrentados durante a preparação.

— Eu não achava que poderia me machucar boxeando. É tão mais fácil para o corpo comparado ao MMA. Rompi o tendão do bíceps ao lançar um gancho de esquerda. Lá se foi aquele tendão. Tentei continuar. Tentei dar um tempo de descanso. Ele estava 95% rompido e, como ainda havia um pouco de tendão, a dor era muito forte. Eu não conseguia suportar. Teria sido melhor se ele tivesse rompido completamente depois que a inflamação diminuísse. Ficaria um pouco mais fraco, mas acho que conseguiria lutar e depois fazer a cirurgia — disse Weidman, que completou:

— Infelizmente, sempre que eu dava um descanso e tentava voltar a treinar. Eu me sentia bem fazendo sombra e tudo mais, mas, assim que eu acelerava os socos, a dor voltava muito forte e eu já nem conseguia manter o braço levantado para me defender.

A ideia de enfrentar Anderson Silva ainda não saiu dos planos de Weidman, mesmo que seja em um futuro distante. O objetivo principal do ex-campeão do UFC é se recuperar com calma da lesão para depois se manter no boxe profissional.

— Espero que aconteça futuramente. Eu estava muito empolgado. O treino de boxe estava ótimo. Estava me divertindo muito. Realmente me apaixonei pelo boxe, então espero recuperar isso rápido, voltar a treinar e ver se consigo fazer essa luta com o Anderson

Assista ao vídeo na íntegra

Luta havia sido adiada antes de lesão

Gervonta Davis foi retirado da luta de card principal da MVP contra Jake Paul após acusações de agressão, cárcere privado, sequestro e inflição intencional de sofrimento emocional. A ação judicial foi movida no dia 28 de outubro, por sua ex-namorada Courtney Rossel, a duas semanas da luta de exibição do boxeador contra Jake Paul, programada para 14 de novembro em Miami.

Sem um substituto para Tank Davis, que foi retirado do confronto principal após acusação de agressão, a luta de Anderson Silva e Chris Weidman foi cancelada. O anúncio foi publicado no Instagram da Most Valuable Promotions (MVP), empresa de Jake Paul, que iria lutar com Davis e estava organizando o evento junto a Netflix.

Anderson Silva, no entanto, já está com nova data marcada para voltar aos ringues. No dia 19 de dezembro, o brasileiro encara Tyron Woodley, ex-campeão do UFC na divisão até 77kg no boxe. O evento será disputado em Miami, nos Estados Unidos, como preliminar da luta principal entre Jake Paul e Anthony Joshua – que substituirá Tank Davis.