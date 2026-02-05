Um dos duelos que ajudaram a reviver o boxe no Brasil acontecerá novamente em 2026. Whindersson Nunes e Acelino Popó farão revanche da luta ocorrida em 2022, como anunciado pelo Fight Music Show. O confronto ainda não tem data e local, mas vai ocorrer neste ano e terá transmissão do canal Combate.

Em 2022, Whindersson Nunes, comediante e um dos maiores youtubers do Brasil, começou a se desafiar nos treinos de boxe e fez um desafio ousado: lutar com o então aposentado tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas. O duelo aconteceu na primeira edição do Fight Music Show, criado para abrigar o combate e que depois seguiu com sucesso em solo brasileiro, aliando duelos entre influencers com nomes relevantes da arte suave e do MMA.

Na ocasião, Popó Freitas foi amplamente superior a Whindersson, mas ''segurou a mão'', fazendo com que o resultado do combate, tido como exibição, fosse um empate. Antes, durante e depois do duelo, Popó ganhou milhões de seguidores nas redes sociais e, como forma de agradecimento, chegou a tatuar uma foto sua com Nunes. Desde então, o tetracampeão voltou a treinar e a lutar, conquistando vitórias sobre diversos influencers e culminando no duelo com Wanderlei Silva, que acabou em polêmica e com seu filho nocauteando o ex-campeão de MMA após uma briga generalizada.

Antes de Whindersson x Popó 2, campeões do BBB lutam no boxe

Kleber Bambam e Davi Brito se enfrentarão no Fight Music Show (Foto: Reprodução/ X)

Mantendo sua postura de aliar entretenimento e mérito esportivo, o Fight Music Show também terá, em sua oitava edição, um duelo de boxe entre campeões do BBB. Kléber Bambam enfrenta Davi Brito naquela que deve ser a segunda luta mais importante da noite, atrás apenas de Whindersson e Popó.

Davi Brito fez sua primeira luta no boxe no Fight Music Show 7, sendo derrotado pelo ator Sacha Bali, que foi campeão de outro reality show, A Fazenda.

Já Kleber Bambam enfrentou o próprio Acelino Popé no Fight Music Show 4. Após meses de provocações, o campeão da primeira edição do Big Brother Brasil acabou nocauteado pelo ícone do boxe brasileiro em apenas 36 segundos.