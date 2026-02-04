UFC: Jean Silva rompe com Ruffy após polêmica nos bastidores

O peso pena do UFC Jean Silva declarou o fim de sua amizade com Maurício Ruffy. A ruptura se deu após Ruffy começar a treinar com o campeão do Ultimate na categoria de Jean, o australiano Alexander Volkanovski. Em entrevista ao canal ''Laerte Viana na área - MMA'', o ''Lorde'' disse que não pretende mais ter nenhum tipo de relação com o ex-amigo, mas desejou-lhe sorte na caminhada rumo ao cinturão.

Apesar de ter admitido o fim da amizade, Jean Silva não confirmou que ela se deu por causa da proximidade de Ruffy com Volkanovski, apesar de a especulação e o timing da ruptura deem margem para esse tipo de conclusão, inclusive com Silva deixando de seguir o ex-amigo nas redes sociais.

— Não tem muito o que explicar. É o Ruffy lá, e eu cá. São assuntos internos. Não serei eu que vou expor. Meu coração está em paz. Ele lá, e eu cá. Essa é a real.. O que eu posso falar é que eu quero distância dele, e espero que ele queira o mesmo também. Se ele falar que me ama, tudo bem, espero que seja de verdade. Ele tem o caminho dele, estou torcendo para o sucesso dele. É um cara que tem uma família linda, espero que colha bons frutos com o trabalho dele. Só que eu tenho os meus motivos. Acabou. Jean e Ruffy já não existe mais. Só existia na minha cabeça.

Ruffy não tem mágoas

Também ao canal ''Laerte Viana na área - MMA'', Mauricio Ruffy declarou antes da entrevista com Jean Silva que não sabia porque o então amigo havia deixado de segui-lo nas redes sociais e declarou ter muito carinho pelo peso pena.

— Eu estava 100% focado na minha luta contra o Fiziev. Foi a primeira vez que tirei os olhos dessas coisas, mas muitos fãs me mandaram mensagens perguntando: 'pô, o Jean parou de te seguir, o que aconteceu?'. Eu não sei o que aconteceu. Eu não deixei de seguir ele. Tenho só carinho e respeito por ele

Quarteto fantástico do Brasil no UFC

Prates, Silva, Ruffy, Borralho - quarteto da Fighting Nerds no UFC (Reprodução Instagram Ruffy)

Durante a subida da academia Fighting Nerds rumo ao topo do MMA mundial, quatro lutadores do UFC lideraram a barca, incluindo Ruffy e Jean Silva. Os dois, junto com o peso médio Caio Borralho e o meio-médio Carlos Prates ajudaram a reviver o MMA brasileiro dentro do Ultimate.

Em 2025, os quatro atletas sofreram suas primeiras derrotas no UFC, mas três deles já retornaram ao caminho das vitórias. Prates venceu duas lutas, contra Geoff Neal e Leon Edwards, enquanto Jean Silva e Ruffy venceram, respectivamente, Arnold Allen e Rafael Fiziev. Caio enfrenta Reinier De Ridder no UFC 326, no dia 7 de março.