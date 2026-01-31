Acompanhe ao vivo: UFC 325 com chance de cinturão para o Brasil
No UFC 325 deste sábado, Diego Lopes tenta virar campeão peso pena
O Ultimate retorna neste sábado, 31 de janeiro, com o UFC 325, na Austrália, e terá mais um brasileiro buscando cinturão. Diego Lopes tentará se juntar a Alex Poatan e Mackenzie Dern como atuais campeões do UFC vindos do Brasil. O manauara enfrenta Alex Volkanovski na luta principal do UFC 325, que também conta com Maurício Ruffy (enfrenta Rafael Fiziev) e Tallison Teixeira (pega Tai Tuivasa). CONFIRA TODOS OS DETALHES DO EVENTO AO VIVO NO LANCE! Atualização: o evento começa às 19h (de Brasília).
FICHA TÉCNICA
UFC 325
📆 Data: 31 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: Qudos Bank Arena, Sydney (Austrália)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal - 23 horas
Peso pena (cinturão): Alexander Volkanovski x Diego Lopes
Peso leve: Dan Hooker x Benoit Saint-Denis
Peso leve : Rafael Fiziev x Maurício Ruffy
Peso pesado: Tai Tuivasa x Tallison Teixeira
Peso leve: Quillan Salkilld x Jamie Mullarkey
Card Preliminar - 19 horas
Peso meio-pesado: Junior Tafa x Billy Elekana
Peso médio: Cam Rowston x Cody Brundage
Peso médio: Jacob Malkoun x Torrez Finney
Peso meio-médio: Jonathan Micallef x Oban Elliott
Peso pena: Kaan Ofli x Yi Zha
Peso leve: Sang Wook Kim x Don Mar Fan
Peso pena: Keiichiro Nakamura x Sebastian Szalay
Peso galo: Sulang Rangbo x Lawrence Lui
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
