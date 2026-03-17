Não é porque não vai acontecer no UFC Casa Branca que a luta entre Alex Poatan e Jon Jones não deva acontecer em um futuro próximo. Pelo menos, é nisso que o brasileiro acredita. Em meio às expectativas sobre seus próximos passos, ele anunciou sua renovação com o Ultimate e aproveitou para projetar o duelo contra o ex-campeão.

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Apenas um detalhe estava certo para Poatan: o astro não queria mais lutar entre os meio-pesados. A data e o adversário foram deixados "em aberto" pelo brasileiro para que o UFC decidisse o futuro de sua carreira. Confirmada a mudança, um novo contrato de oito lutas foi assinado entre as partes.

Embora tenha conseguido o que queria — e até mais, com a disputa pelo cinturão —, Alex Pereira ainda não descartou seu desejo de enfrentar um dos maiores nomes do Ultimate. Por isso, ele acredita que o combate contra Jones ainda é algo possível, mesmo em meio ao pedido de demissão do norte-americano.

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— Acredito que sim. Desde que eu vença a próxima luta (Ciryl Gane), ou não faria muito sentido. Mas, se eu vencer esta luta, faz sentido. Acredito que pode acontecer porque ele precisa ser liberado do UFC, e não acho que o UFC vá liberá-lo tão cedo. Então, se ele quer lutar, contra quem vai ser? Eu — disse o brasileiro.

Jon Jones pede demissão do UFC

A aposentadoria de Jon Jones já havia sido anunciada por Dana White quando a confirmação do UFC Casa Branca aconteceu. A oportunidade de participar do evento na casa presidencial dos Estados Unidos chamou a atenção do norte-americano, que decidiu anunciar seu retorno a ativa. Com o desafio feito por Poatan, a chance perfeito parecia ter aparecido para Bones.

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O problema, no entanto, é que Dana White nunca aprovou o duelo. No início, uma possível falta de confiança em Jon era o motivo principal para que a luta não acontecesse, visto a importância do evento na Casa Branca. Com a nova declaração do presidente, "Bones" decidiu ir a público se defender.

— Minha equipe e eu estávamos realmente negociando com o UFC para essa luta. Negociações de verdade. Eu até reduzi minha oferta inicial, e o que me ofereceram em troca? Uma proposta muito baixa. Sim, eu tenho artrite no quadril e sinto dor, mas isso não significa que eu não possa lutar. Então, deixe-me ver se entendi: se eu tivesse aceitado a oferta baixa, de repente meu quadril estaria bom e eu estaria no card da Casa Branca? Isso não faz sentido — escreveu o lutador.

O norte-americano destacou ainda a decepção que foi escutar as falas de White. Ao fim da publicação, aproveitou para pedir "respeitosamente" que o Ultimate encerrasse seu contrato.

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Futuro de Poatan pode ter terceiro cinturão

Após meses de expectativa e especulações entre fãs e lutadores, Dana White finalmente anunciou, na madrugada deste domingo (8), o card completo do aguardado UFC Casa Branca. O evento histórico, marcado para o dia 14 de junho, contará com três representantes brasileiros no octógono.

Após meses de campanha por parte dos lutadores, os fãs do UFC alimentavam a expectativa de ver o duelo entre Alex Poatan e Jon Jones no card da Casa Branca – o que não aconteceu. A decisão final da organização, porém, deixou a lenda norte-americana de fora. Ainda assim, garantiu a presença do brasileiro, que agora busca conquistar seu terceiro cinturão no Ultimate.

Poatan abandonou o cinturão dos meio-pesados para enfrentar o francês Ciryl Gane o peso-pesado. Com o afastamento do atual campeão, Tom Aspinall, a luta co-principal do UFC Casa Branca terá em disputa o título interino da categoria mais pesada da organização.