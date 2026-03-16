O Fut&Papo recebe, no Lance!TV, um convidado de peso no episódio desta segunda-feira (16), às 19h, ao vivo. Considerado uma das maiores lendas da história do MMA, José Aldo será o entrevistado da atração para um bate-papo especial que promete misturar esporte, história e resenha.

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Ex-campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate Fighting Championship e do World Extreme Cagefighting, Aldo construiu uma trajetória histórica no octógono. Entre 2009 e 2016, o lutador brasileiro dominou praticamente de forma soberana a divisão até 66 kg no mundo, período que consolidou seu nome entre os maiores da modalidade e o colocou na discussão como o GOAT da categoria peso-pena.

José Aldo é homenageado no UFC Rio (Foto: Reprodução/UFC)

Durante o programa, o ídolo do MMA vai relembrar momentos marcantes da carreira, bastidores de grandes lutas e episódios que ajudaram a construir sua trajetória no esporte. Mas o papo não vai ficar restrito ao mundo das artes marciais.

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Apaixonado por futebol e torcedor declarado do Flamengo, Aldo também vai comentar temas do futebol nacional e dar seus pitacos sobre o cenário atual do esporte.

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O Fut&Papo é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht, e vai ao ar ao vivo nesta segunda-feira (16), às 19h, no canal da Lance!TV. O programa promete uma conversa descontraída com uma das maiores lendas do esporte brasileiro.

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