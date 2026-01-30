UFC 325: Brasileiros batem peso e luta principal é confirmada
Diego Lopes lidera Time Brasil no UFC 325 rumo ao cinturão
O UFC 325 teve sua luta principal oficializada na madrugada desta sexta-feira. Tanto o campeão Alexander Volkanovski quanto o desafiante Diego Lopes bateram o peso limite da categoria dos penas e confirmaram o duelo pelo cinturão da divisão. Volkanovski bateu abaixo, com 65,5, enquanto Diego subiu na balança no limite, com 65,7kg.
Os outros dois brasileiros envolvidos no UFC 325 também fizeram seu trabalho com tranquilidade. Para o duelo peso leve contra Rafael Fiziev (70,5kg), Maurício Ruffy pesou 70,5kg. Já o peso pesado Tallison Teixeira subiu na balança com 117,4kg, abaixo do limite de 120,6kg - seu adversário, o australiano Tai Tuivasa ficou perto do limite, pesando 120,4kg.
UFC 325 perde uma luta
Além do próprio UFC 325, o evento também contará com as finais do Road To UFC, que busca encontrar destaques do MMA asiático. As três primeiras lutas do evento serão dedicadas ao torneio, que acabou perdendo uma das finais.
No peso mosca, Aaron Tau não bateu o peso, subindo um quilo acima do limite para o duelo com Namsrai Batbayar e a luta foi cancelada.
Encaradas do UFC 325
Poucas horas após a pesagem oficial, o UFC 325 contou com as encaradas e a pesagem cerimonial, último momento em que os atletas ficam frente a frente com seus adversários antes da luta.
No duelo principal, Volkanovski e Diego Lopes protagonizaram uma encarada cordial, com aperto de mãos e sorrisos.
Entre os leves, Rafael Fiziev e Maurício Ruffy até apertaram as mãos, mas a encarada foi tensa, com o azerbaijano provocando o brasileiro, enquanto Ruffy manteve a tranquilidade, deixando para falar dentro do octógono do UFC 325.
RESULTADOS DA PESAGEM
UFC 325
📆 Data: 31 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: Qudos Bank Arena, Sydney (Austrália)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal - 23 horas
Peso pena (cinturão): Alexander Volkanovski (65,5kg) x Diego Lopes (65,7kg)
Peso leve: Dan Hooker (70,6kg) x Benoit Saint-Denis (70,6kg)
Peso leve : Rafael Fiziev (70,5kg) x Maurício Ruffy (70,4kg)
Peso pesado: Tai Tuivasa (120,4kg) x Tallison Teixeira (117,4kg)
Peso leve: Quillan Salkilld (70,5kg) x Jamie Mullarkey (70,5kg)
Card Preliminar - 19 horas
Peso meio-pesado: Junior Tafa (93,1kg) x Billy Elekana (92,5kg)
Peso médio: Cam Rowston (83,6kg) x Cody Brundage (83,8kg)
Peso médio: Jacob Malkoun (84,2kg) x Torrez Finney (84,2kg)
Peso meio-médio: Jonathan Micallef (77,2kg) x Oban Elliott (77kg)
Peso pena: Kaan Ofli (65,8kg) x Yi Zha (66kg)
Peso leve: Sang Wook Kim (70,6kg) x Don Mar Fan (70,1kg)
Peso pena: Keiichiro Nakamura (65,8kg) x Sebastian Szalay (66,1kg)
Peso galo: Sulang Rangbo (61,5kg) x Lawrence Lui (61,3kg)
Peso mosca: Aaron Tau (58,1kg)* x Namsrai Batbayar (57,1kg)
*Luta cancelada após Aaron Tau não bater o peso
