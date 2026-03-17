A atuação de Charles do Bronx, no UFC 326, pelo cinturão BMF (lutador mais durão) rendeu comentários diversos no mundo das lutas. Entre os críticos, Maurício Ruffy analisou ainda o impacto que o desempenho do compatriota pode gerar no futuro. Como resposta, a esposa do campeão, Vitoria Brum, provocou o astro da Fighting Nerds.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Defesa forte de Do Bronx

A opinião de Ruffy não foi bem vista por Vitoria, que aproveitou as redes sociais para sair em defesa do marido. Ela chegou ainda a provocar o cartel do lutador da Fighting Nerds, comparando suas lutas com a quantidade de finalizações de Charles do Bronx.

— Vamos marcar uma luta de boxe então, porque, se quer luta, a p*** do MMA vai ter jiu! Ruffy, não vem querer surfar a onda do meu marido. O que ele tem de finalização, tu não tem de luta!

continua após a publicidade

Mas, afinal, o que disse Ruffy?

Com o "aceite" dado pelo brasileiro, uma possível luta entre Do Bronx e Conor McGregor ganhou força nas últimas semanas. Essa oportunidade, no entanto, pode ter sido perdida depois da falta de trocação contra Max Holloway. Segundo Ruffy, em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área", o UFC não gostaria de ver o irlandês na mesma situação do ex-campeão BMF.

— Ele fez o que ninguém imaginou, que foi grudar do início ao fim. Se você entra para grudar e agarrar alguém, dentro do business do UFC, você acaba perdendo oportunidade. O Charles fez uma luta incrível, mas, com certeza, nem o UFC vai querer ver ele agarrando, nem o McGregor vai se colocar nessa posição — disse o lutador.

continua após a publicidade

➡️ Calendário do UFC até a Casa Branca está fechado e repleto de brasileiros

➡️ Revanche com McGregor? José Aldo abre o jogo sobre retorno ao UFC: 'Ainda tenho contrato'

Para Maurício Ruffy, focar no jiu-jitsu foi uma saída para anular a força na luta em pé de Holloway, que levaria a melhor caso o combate fosse focado no boxe. A análise feita pelo brasileiro tem como base os segundos finais do duelo, quando Do Bronx, com a luta já ganha, decidiu enfrentar o havaiano na trocação.

— A galera falou assim: 'Olha lá, o Charles deu um flashdown no Holloway'. Meu parceiro, o Charles quase foi nocauteado, entende? Se tivesse mais cinco segundos, ele estava molinho depois da última mão… Ele tomou dois flashes naquele finalzinho, dá uma olhada como é que o Charles estava no final. Ele tomou um flash, deixou a direita, tomou outro em seguida e acabou.