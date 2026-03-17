Conheça os quatro brasileiros do card no UFC Londres deste sábado (21)
Quatro lutadores brasileiros participarão do UFC Londres neste sábado (21), na capital da Inglaterra. A luta principal do Fight Night será entre o russo Movsar Evloev e o britânico Lerone Murphy. O card preliminar está agendado para às 14h (de Brasília), seguido do principal, às 18h.
Relacionadas
O evento contará com a participação de quatro lutadores brasileiros: Luana Carolina, Ravena Oliveira, Felipe Franco e Antonio Trócoli. Todos os combates do Brasil acontecerão no card preliminar.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Londres
Antonio Trócoli
Apelido: Malvado
Cartel no MMA: 12-6, 1 NC
Idade: 35 anos
Cidade: Salvador, BA
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Mantas Kondratavicius (Lituânia)
Felipe Franco
Apelido: Negão
Cartel: 10-1
Idade: 25 anos
Cidade: Salvador, BA
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Mario Pinto (Portugal)
Ravena Oliveira
Apelido: -
Cartel no MMA: 7-3-1
Idade: 29 anos
Cidade: Miguel Calmon, BA
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Shanelle Dyer (Inglaterra)
Luana Carolina
Apelido: Dread
Cartel no MMA: 11-5
Idade: 32 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Melissa Mullins (Inglaterra)
➡️ Calendário do UFC até a Casa Branca está fechado e repleto de brasileiros
Veja o card completo do UFC Londres
FICHA TÉCNICA
UFC Londres
📆 Data: 21 de março de 2026
⏰ Horário: A partir de 14h (horário de Brasília)
🌍 Local: na O2 Arena, em Londres (ING)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 18 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Movsar Evloev x Lerone Murphy
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Michael Aswell Jr.
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Michael Page x Sam Patterson
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Austen Lane
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Dolidze x Christian Leroy Duncan
Peso-pena (até 65,7 Kg): Kurtis Campbell x Danny Silva
Card Preliminar - 14 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mason Jones x Axel Sola
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Losene Keita
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Mario Pinto x Felipe Franco
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mantas Kondratavicius x Antonio Trocoli
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Louie Sutherland x Brando Pericic
Peso-leve (até 70,3 Kg): Shem Rock x Abdul-Kareem Al-Selwady
Peso-palha (até 52,1 Kg): Shanelle Dyer x Ravena Oliveira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Mullins x Luana Carolina
