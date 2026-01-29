A saída de Maurício Ruffy da equipe Fighting Nerds para se preparar para o UFC 325 do próximo sábado é apenas temporária. O brasileiro se preparou para o combate contra Rafael Fiziev na Austrália, com a equipe Freestyle MMA, que também abriga o campeão peso pena Alexander Volkanovski.

A mudança provisória fez com que muitos fãs especulassem sobre o futuro do peso leve dentro da equipe brasileira, mas o próprio Ruffy fez questão de colocar um ponto final na polêmica.

Durante a coletiva pré-UFC 325, o brasileiro ressaltou que segue como um ''Nerd'' e admitiu que também se sentiu em casa junto de sua equipe australiana, já que ele também pôde ajudar Volkanovski a se preparar para a luta principal do evento deste sábado.

— Com certeza (a Freestyle MMA) também é minha casa, mas sou um Fighting Nerds também. Sempre serei um Fighting Nerd. Aprendi muito e aprendo muito todos os dias com todos eles, com o Pablo e toda a equipe. Eles não estão aqui comigo por motivos maiores (...) Estou muito bem amparado por toda a equipe da Freestyle MMA. Os caras estão me ajudando 100% e estou muito feliz. Sei que hoje tenho uma casa aqui na Austrália e quando eu quiser posso vir treinar, passar tempo com eles e acima de tudo fiz grandes amigos.

Fighting Nerds em plena recuperação no UFC

Após se estabelecer como uma das principais equipes do MMA mundial nos últimos três anos, a Fighting Nerds passou por uma fase complicada em 2025. Os quatro principais lutadores do time — Maurício Ruffy, Carlos Prates, Caio Borralho e Jean Silva — sofreram duras derrotas.

Desde então, Carlos Prates e Jean Silva lutaram novamente e confirmaram o retorno à boa fase, com Prates especificamente conquistando dois brutais nocautes. Já Silva vem de vitória na semana passada sobre Arnold Allen, que o recolocou de volta na trilha rumo ao cinturão peso pena do UFC.

Maurício Ruffy tentará, neste sábado, confirmar a boa fase da Fighting Nerds diante do perigoso Rafael Fiziev e Caio Borralho terá a oportunidade de voltar à coluna das vitórias no dia 7 de março, ao enfrentar Reinier de Ridder no UFC 326.

