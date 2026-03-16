Brasileiro estreante fatura bolada no UFC Vegas 114
Manoel "Manumito" Sousa nocauteou Bolaji Oki no último sábado (14)
O brasileiro estreante no UFC, Manoel "Manumito" Sousa, não poderia ter começado sua trajetória no UFC de Las Vegas de melhor maneira. O cearense aplicou um nocaute avassalador sobre Bolaji Oki, performance que lhe rendeu um bônus de US$ 100 mil (cerca de R$ 533 mil).
Além do brasileiro, quem também faturou a premiação de destaque foi o argentino Kevin Vallejos, após nocautear Josh Emmett na luta principal da noite. Já os lutadores Marwan Rahiki e Harry Hardwick não ficaram atrás e garantiram o bônus de "Luta da Noite".
Outro destaque brasileiro foi Bia Mesquita. Ao finalizar Montserrat Rendon com um mata-leão ainda no primeiro round, a faixa-preta recebeu um bônus extra de US$ 25 mil (cerca de R$ 133 mil).
Desde o início de 2026, o UFC instituiu o pagamento desta quantia a todos os lutadores que finalizarem ou nocautearem seus adversários, mesmo que não sejam escolhidos para os prêmios principais de performance.
Veja os resultados do UFC Las Vegas 114
Card Principal
Peso-pena (até 65,7 Kg): Kevin Vallejos venceu Josh Emmett por nocaute no primeiro round
Peso-palha (até 52,1 Kg): Gillian Robertson venceu Amanda Lemos por decisão unânime
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jose Miguel Delgado venceu Andre Fili por decisão dividida
Peso-pena (até 65,7 Kg): Marwan Rahiki venceu Harry Hardwick por nocaute no segundo round
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ion Cutelaba venceu Oumar Sy por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson venceu Bruno "Bulldog" Silva por decisão dividida
Card Preliminar
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Myktybek Orolbai venceu Chris Curtis por decisão unânime
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino venceu Steve Asplund por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 Kg): Elijah Smith venceu Su Young You por finalização
Peso-leve (até 70,3 Kg): Manoel Sousa venceu Bolaji Oki por nocaute no terceiro round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Eryk Anders venceu Brad Tavares por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita venceu Montse Rendon por finalização
Peso-galo (até 61,2 Kg): Hecher Sosa venceu Luan Lacerda por decisão unânime
Peso-palha (até 52,1 Kg): Piera Rodriguez venceu Sam Hughes por decisão unânime
