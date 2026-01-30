O UFC 325 deste sábado (31) tem dupla importância para o MMA brasileiro, especificamente no peso pena. Diego Lopes terá a chance de se tornar apenas o segundo atleta do Brasil a ser campeão da categoria no Ultimate após seu ídolo e conterrâneo José Aldo. Além disso, Lopes terá a oportunidade de impedir que Alexander Volkanovski, atual dono do cinturão, iguale um dos principais recordes de Aldo.

Isso porque o brasileiro tem o atual recorde de vitórias em lutas de título no peso pena do UFC, com oito. Já Volka chega ao UFC 325 com sete triunfos em duelos pelo cinturão da categoria e, vencendo Diego Lopes, o australiano iguala José Aldo.

Ainda que Aldo tenha tido três vitórias em duelos de cinturão no WEC, evento que o UFC absorveu e elevou o brasileiro à condição de campeão imediatamente, este é um feito significativo que Alexander pode igualar.

Para isso, porém, ele terá que passar novamente por Diego Lopes, um dos melhores pesos pena do mundo e um atleta que diz ter aprendido com os erros no primeiro duelo. O brasileiro está pronto para chocar o mundo no UFC 325, fazer história para o MMA brasileiro e dar uma ''ajuda'' ao ídolo José Aldo, que certamente estará torcendo para o compatriota.

Luta de recuperações para brasileiros no UFC 325

Maurício Ruffy vem de derrota no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Antes de Diego Lopes buscar seu feito histórico no UFC 325, dois brasileiros entrarão no octógono pressionados pelas suas últimas performances. Tanto Tallison Teixeira quanto Maurício Ruffy vêm de derrotas e precisam vencer para seguir subindo em suas respectivas divisões.

O peso pesado Tallison Teixeira acabou sendo nocauteado em menos de um minuto por Derrick Lewis no ano passado, em sua primeira chance como luta principal de um evento do UFC. Neste sábado (31), o UFC 325 lhe traz a oportunidade de apagar o revés contra o perigoso Tai Tuivasa - a favor do brasileiro está a inatividade do australiano, que não luta desde agosto de 2024.

No peso leve, Maurício Ruffy tenta se recuperar da dura derrota sofrida para Benoit Saint-Denis no UFC Paris do ano passado. O brasileiro, conhecido por sua trocação criativa e poder de nocaute, terá um duro adversário pela frente no UFC 325, o azerbaijano Rafael Fiziev. Uma vitória sobre ele, porém, trará muita moral a Ruffy, uma das esperanças do MMA brasileiro.

O UFC 325 deste sábado começa às 19h (horário de Brasília) e será transmitido em sua totalidade pelo Paramount+.

FICHA TÉCNICA

UFC 325

📆 Data: 31 de janeiro de 2026

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Qudos Bank Arena, Sydney (Austrália)

📺 Onde assistir: Paramount+

Card Principal - 23 horas

Peso pena (cinturão): Alexander Volkanovski x Diego Lopes

Peso leve: Dan Hooker x Benoit Saint-Denis

Peso leve : Rafael Fiziev x Maurício Ruffy

Peso pesado: Tai Tuivasa x Tallison Teixeira

Peso leve: Quillan Salkilld x Jamie Mullarkey

Card Preliminar - 19 horas

Peso meio-pesado: Junior Tafa x Billy Elekana

Peso médio: Cam Rowston x Cody Brundage

Peso médio: Jacob Malkoun x Torrez Finney

Peso meio-médio: Jonathan Micallef x Oban Elliott

Peso pena: Kaan Ofli x Yi Zha

Peso leve: Sang Wook Kim x Don Mar Fan

Peso pena: Keiichiro Nakamura x Sebastian Szalay

Peso galo: Sulang Rangbo x Lawrence Lui

