Lutas

UFC 325: Diego Lopes aposta na versatilidade para ser campeão em revanche

Brasileiro diz que é perigoso em pé e no chão e 'garante' vitória no UFC 325

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
15:19
Diego Lopes estará em ação no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram ufc)
imagem cameraDiego Lopes estará em ação no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram ufc)
Ver Resumo da matéria por IA
Diego Lopes enfrentará Alexander Volkanovski pelo cinturão peso pena no UFC 325
Lopes acredita que sua versatilidade será a chave para a vitória
Ele busca emular José Aldo e trazer o cinturão para o Brasil
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ex-desafiante ao cinturão peso pena do UFC, Diego Lopes terá nova chance de se tornar campeão da categoria. Neste sábado (31), na luta principal do UFC 325, o brasileiro enfrenta novamente o campeão Alexander Volkanovski, em Sydney, na Austrália, casa do rival. Porém, Lopes está confiante em trazer o cinturão para o Brasil e emular José Aldo, seu ídolo, único brazuca a ser campeão peso pena do Ultimate.

Relacionadas

Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Para chegar lá, Diego diz que sua versatilidade será a chave. Ele acredita que uma vitória sobre Volkanovski não servirá apenas como uma vitória pelo cinturão, mas uma grande adição ao seu legado.

— A vantagem que tenho sobre Volkanovski é que eu represento perigo para ele em pé e no chão. Eu me adapto a qualquer adversidade. É isso que faz a diferença. No UFC 325, minha previsão para a luta é que, quando ela acabar, estarei com o cinturão.Uma vitória sobre Volkanovski acrescenta ainda mais ao meu legado e terminarei a noite com o cinturão em minha cintura — disse Lopes, ao UFC Countdown.

Alexander Volkanovski e Diego Lopes em encarada no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Volkanovski e Diego Lopes em encarada no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Subida meteórica no UFC

Menos de três anos após sua estreia no UFC, o brasileiro já vai para sua segunda disputa de cinturão na nona luta pela companhia. Neste período, ele se tornou um dos lutadores mais queridos pela numerosa base de fãs do Ultimate e tem recebido apoio de torcedores do mundo todo. 

Com seis vitórias e duas derrotas até aqui no UFC, Diego admite surpresa ao falar sobre sua trajetória fulminante na categoria dos penas e diz que parte do seu apelo vem da 'garantia de espetáculo'.

— Quando comecei a lutar, não esperava esse nível de sucesso, esse carinho dos fãs. Agora é uma mistura de tudo. O apoio da torcida, uma boa posição no ranking, estar em grandes eventos. É melhor do que eu esperava, superou minhas expectativas. As pessoas sabem que, quando subo no octógono, o espetáculo está garantido. Meu senso de urgência foi sempre muito ativo e é por isso que sou conhecido no UFC.

Lopes enfrenta o herói da casa Alex Volkanovski na luta principal do UFC 325, neste sábado, dia 31 de janeiro. Além dele, outros dois brasileiros estarão em ação, com Talisson Teixeira enfrentando Tai Tuivasa e Mauricio Ruffy medindo forças com Rafael Fiziev.

Aposte no seu lutador predileto em ação no UFC 325
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
