Ex-desafiante ao cinturão peso pena do UFC, Diego Lopes terá nova chance de se tornar campeão da categoria. Neste sábado (31), na luta principal do UFC 325, o brasileiro enfrenta novamente o campeão Alexander Volkanovski, em Sydney, na Austrália, casa do rival. Porém, Lopes está confiante em trazer o cinturão para o Brasil e emular José Aldo, seu ídolo, único brazuca a ser campeão peso pena do Ultimate.

Para chegar lá, Diego diz que sua versatilidade será a chave. Ele acredita que uma vitória sobre Volkanovski não servirá apenas como uma vitória pelo cinturão, mas uma grande adição ao seu legado.

— A vantagem que tenho sobre Volkanovski é que eu represento perigo para ele em pé e no chão. Eu me adapto a qualquer adversidade. É isso que faz a diferença. No UFC 325, minha previsão para a luta é que, quando ela acabar, estarei com o cinturão.Uma vitória sobre Volkanovski acrescenta ainda mais ao meu legado e terminarei a noite com o cinturão em minha cintura — disse Lopes, ao UFC Countdown.

Volkanovski e Diego Lopes em encarada no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Subida meteórica no UFC

Menos de três anos após sua estreia no UFC, o brasileiro já vai para sua segunda disputa de cinturão na nona luta pela companhia. Neste período, ele se tornou um dos lutadores mais queridos pela numerosa base de fãs do Ultimate e tem recebido apoio de torcedores do mundo todo.

Com seis vitórias e duas derrotas até aqui no UFC, Diego admite surpresa ao falar sobre sua trajetória fulminante na categoria dos penas e diz que parte do seu apelo vem da 'garantia de espetáculo'.

— Quando comecei a lutar, não esperava esse nível de sucesso, esse carinho dos fãs. Agora é uma mistura de tudo. O apoio da torcida, uma boa posição no ranking, estar em grandes eventos. É melhor do que eu esperava, superou minhas expectativas. As pessoas sabem que, quando subo no octógono, o espetáculo está garantido. Meu senso de urgência foi sempre muito ativo e é por isso que sou conhecido no UFC.

Lopes enfrenta o herói da casa Alex Volkanovski na luta principal do UFC 325, neste sábado, dia 31 de janeiro. Além dele, outros dois brasileiros estarão em ação, com Talisson Teixeira enfrentando Tai Tuivasa e Mauricio Ruffy medindo forças com Rafael Fiziev.

