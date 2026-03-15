Brasil tem 3 vitórias e 3 derrotas no UFC Vegas 114; veja resultados
O evento aconteceu no dia 14 de março no UFC Meta Apex
A campanha brasileira no UFC Vegas 114, realizado neste sábado (14), foi marcada pelo equilíbrio. Mesmo com derrotas na abertura e no encerramento do evento, o país conquistou três vitórias importantes com promessas em ascensão no MMA nacional. Entre os destaques da noite, Manoel Sousa chamou atenção ao receber uma bolada.
Luan Lacerda sofreu uma dura derrota para o espanhol Hecher Sosa, na segunda luta do evento, por decisão unânime dos juízes. No duelo seguinte, Bia Mesquita foi a primeira a dar uma vitória para os fãs brasileiros. A brasileira derrotou a mexicana Montse Rendon ainda no round inicial com uma finalização que destaca sua vasta experiência no jiu-jitsu.
As duas lutas seguintes do Brasil foram marcadas por triunfos: Manoel Sousa e Vitor Petrino. Esse último brilhou no octógono contra o norte-americano Steven Asplund e levou a melhor por decisão unânime.
Na abertura do card principal, a derrota de Bruno "Bulldog" Silva contra o lutador da casa, Charles Johnson, colocou o Brasil em 3-2. Para fechar a noite dos brasileiros, Amanda Lemos não teve muito sucesso na luta co-principal do UFC Vegas. Ela foi superada pela canadense Gillian Robertson.
Bônus de performance para o Brasil
Manoel Sousa conquistou uma vitória impressionante por nocaute sobre o belga Bolaji Oki. Nos minutos finais do terceiro round, um forte direto garantiu que o brasileiro tivesse o braço levantado ao fim do combate. Para coroar a grande atuação, o UFC o escolheu para receber o prêmio de Performance da Noite, no valor de R$ 500 mil.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 114
📆 Data: 14 de março de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Kevin Vallejos venceu Josh Emmett por nocaute no primeiro round
Peso-palha (até 52,1 Kg): Gillian Robertson venceu Amanda Lemos por decisão unânime
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jose Miguel Delgado venceu Andre Fili por decisão dividida
Peso-pena (até 65,7 Kg): Marwan Rahiki venceu Harry Hardwick por nocaute no segundo round
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ion Cutelaba venceu Oumar Sy por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson venceu Bruno "Bulldog" Silva por decisão dividida
Card Preliminar - 18 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Myktybek Orolbai venceu Chris Curtis por decisão unânime
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino venceu Steve Asplund por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 Kg): Elijah Smith venceu Su Young You por finalização
Peso-leve (até 70,3 Kg): Manoel Sousa venceu Bolaji Oki por nocaute no terceiro round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Eryk Anders venceu Brad Tavares por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita venceu Montse Rendon por finalização
Peso-galo (até 61,2 Kg): Hecher Sosa venceu Luan Lacerda por decisão unânime
Peso-palha (até 52,1 Kg): Piera Rodriguez venceu Sam Hughes por decisão unânime
