Pronto para o trono: Diego Lopes pode emular José Aldo no UFC

As semelhanças entre passado e presente estão em destaque no UFC. Tanto Diego Lopes quanto José Aldo são manauaras, lutam no peso pena e têm um estilo que o colocaram no rol de lutadores favoritos dos fãs de MMA mundo afora. Neste sábado, dia 31, Lopes busca adicionar mais um grande capítulo à semelhança com o seu ídolo: superar Alex Volkanovski e se tornar campeão peso pena do UFC, assim como Aldo já foi.

Oficialmente aposentado, José Aldo fez história para o MMA brasileiro e se tornou um dos maiores de todos os tempos. Certamente, no peso pena, ele é o número um. Com dois reinados e diversas defesas de cinturão, Aldo virou exemplo para as novas gerações.

E Diego Lopes tem aprendido muito bem com o seu ídolo. Desde que assinou com o UFC, o manauara se recusou a fazer uma luta chata, conquistando fãs do mundo todo e tendo agora a segunda chance de lutar pelo título em menos de três anos de casa.

Forjados nas dificuldades

Assim como José Aldo, Diego nasceu em Manaus, no estado do Amazonas, mas precisou sair de casa para se destacar no mundo das lutas. Se o ''Scarface'' fez do Rio de Janeiro seu novo lar, Lopes precisou ir ainda mais longe: México.

Treinando jiu-jitsu desde criança, o brasileiro conquistou a faixa roxa aos 16 anos e, logo depois, começou sua carreira no MMA, por acaso — sem nenhuma experiência fora do jiu-jitsu, Diego aceitou um duelo na nova modalidade, após seu irmão rejeitar a luta.

Aos 19 anos, já com um cartel de cinco vitórias e duas derrotas, ele recebeu uma oportunidade de treinar e dar aulas no México e, a partir daí, começou sua odisseia dentro do MMA, lutando em território mexicano e até na Rússia. Neste período, Diego passou por dificuldades, mas nunca desistiu de seu grande objetivo: chegar ao UFC e imitar o ídolo José Aldo, àquela altura rei incontestável do peso pena do Ultimate.

Assim como Diego, Aldo também teve problemas antes do estrelato e chegou a dormir na academia Nova União. A 'casa' de Lopes, por muitos anos, foi a Brazilian Warriors Gym, em Puebla, no México.

Chegada ao UFC pela porta de trás

Ao contrário de José Aldo, que chegou ao UFC na abertura da categoria dos penas e como campeão, Diego Lopes precisou penar para assinar com o Ultimate. Em sua estadia no México, o brasileiro passou por poucas e boas, mas deslanchou uma vez que achou o seu melhor ambiente.

Depois de uma derrota em sua luta na Rússia, Lopes começou a treinar na atual academia, em Guadalajara. Depois que passou a representar a Lobo Gym, o brasileiro ganhou o cinturão da LUX Fight League e conseguiu um lugar no Contender Series.

A derrota para Joanderson Brito atrasou o sonho de Diego, mas ele seguiu com esperanças de uma chance no UFC. E ela veio de forma inesperada: com apenas alguns dias, o brasileiro teria que enfrentar Movsar Evloev, o bicho-papão dos penas.

Com uma atuação incrível, Diego ficou perto de finalizar o russo, perdeu na decisão, mas saiu gigante. Logo depois, teve mais chances de impressionar e emplacou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, que o trouxeram à sua primeira disputa de cinturão.

No ano passado, Diego Lopes enfrentou Alexander Volkanovski pelo título vago dos penas do UFC e, apesar de ter ido bem, acabou sofrendo com a experiência do adversário, que levou para casa a coroa.

Novamente, o brasileiro foi obrigado a se levantar após uma grande queda - e, mais uma vez, o fez em grande estilo: diante de Jean Silva, Diego teve uma atuação de gala, tornando-se o primeiro lutador a nocautear o ''Lorde'' no UFC.

A vitória lhe credenciou à disputa do título contra Volkanovski novamente. No UFC 325 deste sábado, Diego Lopes pode se tornar o segundo brasileiro na história a ser campeão peso pena do UFC e seguir, definitivamente, o legado de José Aldo.

