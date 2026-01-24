menu hamburguer
Lutas

Acompanhe ao vivo: UFC 324 com luta de título e três brasileiros em ação

Veja todos os detalhes do primeiro UFC de 2026 ao vivo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
18:50
Atualizado há 1 minutos
UFC 324 acontece em Las Vegas (Reprodução Instagram ufc)
imagem cameraUFC 324 terá Gaethje x Pimblett na luta principal (Reprodução Instagram UFC Brasil)
UFC 324 acontece em 24 de janeiro de 2026, a partir das 19h30, no T-Mobile, Las Vegas.
Três brasileiros lutam: Natália Silva, Jean Silva e Deiveson Figueiredo.
Luta principal: Justin Gaethje enfrenta Paddy Pimblett pelo cinturão interino do peso leve.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O UFC 324 abre a temporada 2026 para o maior evento de esportes de combate do mundo e três brasileiros estarão em ação ao vivo no Paramount+. Natália Silva enfrenta a ex-campeã Rose Namajunas, enquanto Jean Silva e Deiveson Figueiredo medem forças contra o inglês Arnold Allen e o russo Umar Nurmagomedov, respectivamente. Na luta principal do evento, Justin Gaethje pega Paddy Pimblett pelo cinturão interino do peso leve. CONFIRA TODOS OS DETALHES DO SHOW AO VIVO NO LANCE! Atualização: o evento começa em breve!

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
➡️ VÍDEO: Confusão, troca de empurrões e 'feitiço' marcam encaradas do UFC 324
➡️ UFC 324 com três brasileiros: saiba card completo, horário e onde assistir
➡️Jean Silva mata o medo e coroa o alter-ego Lorde para o UFC 324
➡️UFC 324 dá o pontapé inicial em busca de uma nova era para o esporte








UFC 324 perde duas lutas

Na última sexta-feira, Cameron Smotherman desmaiou ao bater o peso limite dos galos e seu duelo contra Ricky Turcios foi cancelado. Neste sábado, horas antes do evento, o duelo entre Michael Johnson e Alexander Hernandez também foi retirado do UFC 324 e a razão do cancelamento não foi divulgada.

Com isso, o UFC 324 segue com 11 lutas e os duelos envolvendo brasileiros estão confirmados, mesmo com Deiveson Figueiredo não batendo o peso. Veja todos os detalhes do UFC 324 ao vivo acima.

Gaethje e Pimblett fazem a luta principal do UFC 324, ao vivo no Paramount+ (Reprodução Instagram UFC)
Gaethje e Pimblett fazem a luta principal do UFC 324, ao vivo no Paramount+ (Reprodução Instagram UFC)

FICHA TÉCNICA - UFC 324

📆 Data: 24 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: T-Mobile, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+ 

Card Principal UFC 324 - 23 horas

Peso leve (cinturão interino): Justin Gaethje x Paddy Pimblett
Peso galo: Sean O'Malley x Song Yadong
Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis
Peso mosc: Natália Silva x Rose Namajunas
Peso pena: Arnold Allen x Jean Silva

Card Preliminar UFC 324 - 19h30

Peso galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo
Peso médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev
Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas
Peso mosca: Alex Pérez x Charles Johnson
Peso pesado: Josh Hokit x Denzel Freeman
Peso meio-médio: Adam Fugitt x Ty Miller

