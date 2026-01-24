UFC 324 acontece em 24 de janeiro de 2026, a partir das 19h30, no T-Mobile, Las Vegas.

O UFC 324 abre a temporada 2026 para o maior evento de esportes de combate do mundo e três brasileiros estarão em ação ao vivo no Paramount+. Natália Silva enfrenta a ex-campeã Rose Namajunas, enquanto Jean Silva e Deiveson Figueiredo medem forças contra o inglês Arnold Allen e o russo Umar Nurmagomedov, respectivamente. Na luta principal do evento, Justin Gaethje pega Paddy Pimblett pelo cinturão interino do peso leve. CONFIRA TODOS OS DETALHES DO SHOW AO VIVO NO LANCE! Atualização: o evento começa em breve!

UFC 324 perde duas lutas

Na última sexta-feira, Cameron Smotherman desmaiou ao bater o peso limite dos galos e seu duelo contra Ricky Turcios foi cancelado. Neste sábado, horas antes do evento, o duelo entre Michael Johnson e Alexander Hernandez também foi retirado do UFC 324 e a razão do cancelamento não foi divulgada.

Com isso, o UFC 324 segue com 11 lutas e os duelos envolvendo brasileiros estão confirmados, mesmo com Deiveson Figueiredo não batendo o peso. Veja todos os detalhes do UFC 324 ao vivo acima.

Gaethje e Pimblett fazem a luta principal do UFC 324, ao vivo no Paramount+ (Reprodução Instagram UFC)

FICHA TÉCNICA - UFC 324

📆 Data: 24 de janeiro de 2026

⏰ Horário: A partir de 19h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: T-Mobile, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: Paramount+

Card Principal UFC 324 - 23 horas

Peso leve (cinturão interino): Justin Gaethje x Paddy Pimblett

Peso galo: Sean O'Malley x Song Yadong

Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis

Peso mosc: Natália Silva x Rose Namajunas

Peso pena: Arnold Allen x Jean Silva

Card Preliminar UFC 324 - 19h30

Peso galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo

Peso médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev

Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas

Peso mosca: Alex Pérez x Charles Johnson

Peso pesado: Josh Hokit x Denzel Freeman

Peso meio-médio: Adam Fugitt x Ty Miller