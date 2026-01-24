Acompanhe ao vivo: UFC 324 com luta de título e três brasileiros em ação
Veja todos os detalhes do primeiro UFC de 2026 ao vivo
O UFC 324 abre a temporada 2026 para o maior evento de esportes de combate do mundo e três brasileiros estarão em ação ao vivo no Paramount+. Natália Silva enfrenta a ex-campeã Rose Namajunas, enquanto Jean Silva e Deiveson Figueiredo medem forças contra o inglês Arnold Allen e o russo Umar Nurmagomedov, respectivamente. Na luta principal do evento, Justin Gaethje pega Paddy Pimblett pelo cinturão interino do peso leve. CONFIRA TODOS OS DETALHES DO SHOW AO VIVO NO LANCE! Atualização: o evento começa em breve!
UFC 324 perde duas lutas
Na última sexta-feira, Cameron Smotherman desmaiou ao bater o peso limite dos galos e seu duelo contra Ricky Turcios foi cancelado. Neste sábado, horas antes do evento, o duelo entre Michael Johnson e Alexander Hernandez também foi retirado do UFC 324 e a razão do cancelamento não foi divulgada.
Com isso, o UFC 324 segue com 11 lutas e os duelos envolvendo brasileiros estão confirmados, mesmo com Deiveson Figueiredo não batendo o peso. Veja todos os detalhes do UFC 324 ao vivo acima.
FICHA TÉCNICA - UFC 324
📆 Data: 24 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: T-Mobile, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal UFC 324 - 23 horas
Peso leve (cinturão interino): Justin Gaethje x Paddy Pimblett
Peso galo: Sean O'Malley x Song Yadong
Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis
Peso mosc: Natália Silva x Rose Namajunas
Peso pena: Arnold Allen x Jean Silva
Card Preliminar UFC 324 - 19h30
Peso galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo
Peso médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev
Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas
Peso mosca: Alex Pérez x Charles Johnson
Peso pesado: Josh Hokit x Denzel Freeman
Peso meio-médio: Adam Fugitt x Ty Miller
