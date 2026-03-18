O desempenho de Charles Oliveira durante a luta principal do UFC 326 não parece ter agradado Dana White. Pelo cinturão BMF (lutador mais durão), o brasileiro derrotou Max Holloway após dominá-lo por cinco rounds. No entanto, o método usado para alcançar a vitória foi contra as expectativas de muitos fãs, lutadores e, principalmente, do presidente do UFC.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Desde o fim do combate, que aconteceu no dia 7 de março, Do Bronx vem recebendo muitas críticas. O problema não foi uma atuação ruim — pelo contrário. O peso-leve dominou o havaiano durante os cinco assaltos disputados, com um altíssimo nível de jiu-jitsu. Mas, então, qual a razão de tantas críticas?

O cinturão BMF do UFC é um prêmio simbólico que reconhece o lutador mais "casca-grossa" da organização, combinando prestígio e notoriedade. Em uma luta desse porte, a expectativa era que os atletas entregassem um show na trocação, ao estilo "porradaria" — o que não aconteceu.

continua após a publicidade

Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dana White mudou de opinião?

Durante a coletiva pós-evento, Dana White exaltou a impressionante dominância que Do Bronx teve sobre Holloway. A estratégia usada foi, inclusive, destacada como positiva e eficiente, já que a vitória realmente ficou com o brasileiro. Na ocasião, o havaiano foi quem pareceu ter "decepcionado" o dirigente.

— Não sei se alguém esperava por isso, a maneira como ele o imobilizou e o derrubou com tanta facilidade, dominando-o completamente no chão. Achei que teria muito mais trocação e que Holloway se sairia melhor defendendo as quedas e, se fosse para o chão, pelo menos se levantaria algumas vezes durante o round, mas foi uma dominação total — disse White.

continua após a publicidade

A opinião do presidente do UFC, porém, foi diferente em um vídeo publicado no canal oficial da organização. Na ocasião, Dana chegou a criticar duramente a qualidade do combate entre Charles Oliveira e Max Holloway.

— Sim, sempre tive a certeza de que haveria certas lutas que você via e pensava: "É impossível que isso não seja bom". Mas aí veio a disputa pelo cinturão BMF — comentou.

➡️ Alex Poatan abre o jogo sobre luta contra Jon Jones no UFC: 'Faz sentido'

➡️ Esposa de Charles Do Bronx rebate provocação de Ruffy após UFC 326: 'Tu não tem'

+Aposte na vitória do seu lutador favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável