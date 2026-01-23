Lutador desmaia ao sair da balança em pesagem para o UFC 324

Um susto marcou a pesagem oficial do UFC 324 nesta sexta-feira (23). Durante os primeiros minutos da janela, o norte-americano Cameron Smotherman subiu a balança e confirmou o peso. O problema veio no momento em que o lutador ia em direção aos bastidores novamente.

Embora tenha registrado 61,4 kg, dentro do limite do peso-galo, Smotherman demonstrava desgaste físico – cenário comum em pesagens. Na sequência, ao sair da balança, o lutador passou mal, desmaiou no palco e caiu de rosto no chão. O atendimento médico foi realizado na hora.

O norte-americano enfrentaria seu compatriota Ricky Turcios, que também confirmou o peso, pelo card preliminar deste sábado (24). Por causa do incidente, a luta foi cancelada pelo UFC.

Outros problemas na pesagem do UFC 324

Não foi apenas Smotherman que sofreu com o corte de peso para o primeiro evento do ano. Entre os 26 confirmados do UFC 324, dois lutadores não chegaram ao peso limite exigido pela organização: o norte-americano Alex Perez e o brasileiro Deiveson Figueiredo.

Deiveson ficou 1,13 Kg acima, enquanto seu adversário não teve problemas em vencer a balança. Do outro lado, o russo Umar Nurmagomedov bateu 61,6 Kg e ficará com 25% da bolsa do brasileiro. Com isso, o duelo segue confirmado no card preliminar.

Deiveson Figueiredo luta no UFC Rio deste sábado (Foto: Carmen Mandato/Getty Images/AFP)

