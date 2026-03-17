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Campeão mundial de taekwondo, Henrique Marques ganha carro de ator da Globo

Atleta foi presenteado por Murilo Rosa como forma de cumprimento de uma promessa

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/03/2026
19:04
Henrique Marques, campeão mundial de taekwondo, participou do "Encontro com Patrícia Poeta" (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraHenrique Marques, campeão mundial de taekwondo, participou do "Encontro com Patrícia Poeta" (Foto: Reprodução/ Instagram)
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Em outubro do ano passado, Henrique Marques fez história ao levar o Brasil ao topo do pódio masculino do Mundial de taekwondo pela primeira vez. E, nesta terça-feira (17), recebeu um carro de presente do ator Murilo Rosa, da TV Globo, como forma de cumprimento de uma promessa do artista. A surpresa aconteceu durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta", exibido na emissora.

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Henrique e Murilo se conhecem há tempos, e o ator também pratica taekwondo. Assim, antes do Mundial, ele prometeu que, caso o atleta conquistasse o inédito ouro do Brasil na categoria masculina da competição, iria presenteá-lo com um carro. Como Henrique fez sua parte, a promessa foi cumprida nesta terça-feira (17), ao vivo.

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Os bons resultados de Henrique na temporada 2025 o levaram a receber a honraria de melhor atleta de taekwondo do mundo, prêmio oferecido desde 2014 pela World Taekwondo. O lutador, líder do ranking mundial na categoria -80 kg, foi o primeiro representante do Brasil a conquistar esse título.

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Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)
Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

O 2025 de Henrique Marques

Além do título mundial, Henrique Marques também foi campeão do Rio Open, Presidents Cup, em Lima, do Grand Prix de Bangkok, e dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Ele também conquistou o bronze no Grand Prix de Muju e no Mundial Sub-21. Ao todo, na temporada 2024, foram seis medalhas internacionais, sendo quatro de ouro.

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