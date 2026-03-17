Em outubro do ano passado, Henrique Marques fez história ao levar o Brasil ao topo do pódio masculino do Mundial de taekwondo pela primeira vez. E, nesta terça-feira (17), recebeu um carro de presente do ator Murilo Rosa, da TV Globo, como forma de cumprimento de uma promessa do artista. A surpresa aconteceu durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta", exibido na emissora.

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Henrique e Murilo se conhecem há tempos, e o ator também pratica taekwondo. Assim, antes do Mundial, ele prometeu que, caso o atleta conquistasse o inédito ouro do Brasil na categoria masculina da competição, iria presenteá-lo com um carro. Como Henrique fez sua parte, a promessa foi cumprida nesta terça-feira (17), ao vivo.

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Os bons resultados de Henrique na temporada 2025 o levaram a receber a honraria de melhor atleta de taekwondo do mundo, prêmio oferecido desde 2014 pela World Taekwondo. O lutador, líder do ranking mundial na categoria -80 kg, foi o primeiro representante do Brasil a conquistar esse título.

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Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

O 2025 de Henrique Marques

Além do título mundial, Henrique Marques também foi campeão do Rio Open, Presidents Cup, em Lima, do Grand Prix de Bangkok, e dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Ele também conquistou o bronze no Grand Prix de Muju e no Mundial Sub-21. Ao todo, na temporada 2024, foram seis medalhas internacionais, sendo quatro de ouro.

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