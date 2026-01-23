Jean Silva bate peso e confirma luta no UFC 324; brasileiro tem problema

As três lutas brasileiras do UFC 324 seguem confirmadas para este sábado (24). Durante a pesagem oficial, Jean Silva e Natália Silva conseguiram bater o peso exigido com maestria, assim como seus adversários. A balança, no entanto, se tornou um problema para Deiveson Figueiredo.

Jean chegou a revelar que ainda precisava perder sete quilos para chegar ao limite da categoria peso-pena (até 65,7 Kg) no último domingo (18). Desde então, a expectativa era alta para a pesagem do brasileiro, que cumpriu com sua obrigação.

O astro da Fighting Nerds registrou 66,2 kg e ficou dentro do limite "extra" permitido para duelos sem disputa de cinturão. Do outro lado, Arnold Allen também confirmou o peso com 66 Kg.

Ainda no card principal, o Brasil contará com Natália Silva, número 2 do ranking dos moscas, que enfrenta a norte-americana Rose Namajumas, ex-campeã do UFC. A lutadora brasileira subiu na balança com 57,1 Kg, enquanto sua adversária bateu 56,9 Kg.

Deiveson Figueiredo fica acima do limite

Entre os 26 confirmados do UFC 324, dois lutadores não chegaram ao peso limite exigido pela organização: o norte-americano Alex Perez e o brasileiro Deiveson Figueiredo. Esse último parecia debilitado ao sair da balança e não voltou para tentar contar o que restava.

Pelo peso-galo, os lutadores precisam pesar até 61,2 Kg, na métrica do Brasil. Deiveson chegou para sua primeira tentativa com 62,8 Kg, cerca de 1,13 Kg acima. Pelo limite ultrapassado, o brasileiro pode sofrer com severas punições no UFC – principalmente se o caso for recorrente.

Deiveson, então, terá 25% da quantia total da bolsa de atleta transferida ao adversário. Do outro lado do ringue, o russo Umar Nurmagomedov não teve problemas em respeitar o peso exigido ao bater 61,6 Kg. Outra possível punição poderia ter sido o cancelamento da luta e a anulação integral da bolsa.

