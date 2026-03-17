Valter Walker promete 'sair na porrada' contra brasileiro no UFC

Os brasileiros Valter Walker e Vitor Petrino trocaram farpas nos últimos dias. Após a vitória no UFC Vegas 114 do último sábado (14), Petrino criticou o ranqueamento do peso-pesado feito pelo UFC – o que parece ter afetado o compatriota, que é atualmente número 14 do mundo. Através das redes sociais e entrevistas, os lutadores seguiram esquentando um possível duelo 100% verde-amarelo.

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A crítica de Vitor aconteceu logo após sua vitória sobre Steven Asplund e gerou debate entre fãs. Não demorou, então, para outro peso-pesado responder. Em uma seção de comentários, Walker fez o primeiro desafio direto ao conterrâneo, elevando ainda mais o tom da possível rivalidade.

— Bora sair na porrada em junho então pra ver se você entra no ranking. Eu estou no top 14, te dou essa oportunidade — escreveu Valter.

Petrino respondeu na mesma medida e aceitou o desafio do adversário. Em entrevista ao canal "Laarte Viana na área - MMA", o brasileiro criticou as atitudes de Valter ao longo do último ano e subiu o tom ao comentar a postura do rival dentro da organização.

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— Até hoje não corri de nenhum atleta no UFC, nunca desisti de luta nenhuma, a não ser por uma parada muito séria. Agora, o que falei também não é mentira. O cara está no UFC e quer pedir luta fraca, não merece estar ali. Que dia que você está no seu serviço e pede para fazer menos do que você foi contratado para fazer? Não tem essa. Você quer estar ali, você tem que tentar os melhores — disse Petrino.

A declaração de Vitor se refere às falas antigas de Walker sobre não querer entrar no ranking. Segundo Valter, a ideia era se manter fora do nicho principal dos pesados e, assim, acumular experiência dentro do octógono. Apesar disso, o brasileiro subiu ao Top 15 após sua vitória contra o escocês Louie Sutherland.

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Atual décimo-quarto melhor peso pesado do UFC, Valter vem de quatro vitórias seguidas, após estrear no Ultimate com derrota. Todas as vitórias de Walker na organização vieram com a mesma finalização: uma chave de tornozelo, que virou sua marca registrada.

Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

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Futuro de Walker em cheque

O retorno de Valter Walker às atividades havia sido confirmado pelo UFC no início de 2026, mas a luta precisou ser cancelada. Um dos maiores destaques do Brasil no MMA em 2025, o peso-pesado iria enfrentar seu primeiro adversário dentro do ranking, o polonês Marcin Tybura, durante o UFC Seattle em março.

O motivo de Walker ter se retirado do combate foi uma grave lesão na perna sofrida contra Sutherland. Segundo o brasileiro, a recuperação ainda não foi concluída. Por esse motivo, prefere sair do duelo do que prejudicar ainda mais sua saúde.