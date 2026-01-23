VÍDEO: Confusão, troca de empurrões e 'feitiço' marcam encaradas do UFC 324
Jean Silva e Natália Silva têm encaradas tensas antes do UFC 324
O UFC 324 acontece apenas neste sábado, mas as lutas quase começaram um dia antes. Isso porque as encaradas da pesagem cerimonial do evento elevaram a temperatura com vários lutadores se desentendendo, incluindo o brasileiro Jean Silva e o inglês Arnold Allen, que precisaram ser separados.
Durante a encarada entre os dois antes do UFC 324, Jean Silva se afastou e, ao chegar perto de Allen, foi recebido com palavras do inglês, além de movimentos com a mão que incomodaram o brasileiro - Arnold parecia estar ''enfeitiçando'' o seu adversário. Jean, então, latiu no rosto de Allen, antes dos dois serem separados.
No card principal, a outra representante do Brasil é Natália Silva, que teve uma tensa encarada diante de Rose Namajunas. A brasileira e a ex-campeã fazem a segunda luta e a tensão ficou palpável durante o tempo em que as duas ficaram frente a frente.
No terceiro duelo do card principal do UFC 324, a luta ficou perto de começar. Waldo Cortes-Acosta e Derrick Lewis, dois dos principais pesos pesados do UFC, quase chegaram às vias de fato ao se encararem, trocando empurrões e sendo separados por seguranças.
Na luta principal do UFC 324, tanto Paddy Pimblett quanto Justin Gaethje trocaram farpas frente a frente, mas a encarada ficou na troca de palavras.
Luta cancelada no UFC 324
Antes das encaradas, o UFC organizou a pesagem oficial na manhã desta sexta-feira e uma cena assustou os fãs de MMA. Cameron Smotherman bateu o peso limite dos galos, mas logo ao sair da balança, perdeu a consciência e desmaiou.
O duelo contra Ricky Turcios foi cancelado e o UFC 324 segue com 13 lutas. Dois atletas não bateram o peso e terão que ceder 25% de suas bolsas para os adversários: o brasileiro Deiveson Figueiredo (enfrenta Umar Nurmagomedov) e o americano Alex Perez (mede forças contra Charles Johnson).
FICHA TÉCNICA
UFC 324
📆 Data: 24 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: T-Mobile, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal - 23 horas
Peso leve (cinturão interino): Justin Gaethje x Paddy Pimblett
Peso galo: Sean O'Malley x Song Yadong
Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis
Peso mosc: Natália Silva x Rose Namajunas
Peso pena: Arnold Allen x Jean Silva
Card Preliminar - 19 horas
Peso galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo
Peso médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev
Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas
Peso mosca: Alex Pérez x Charles Johnson
Peso leve: Michael Johnson x Alexander Hernandez
Peso pesado: Josh Hokit x Denzel Freeman
Peso meio-médio: Adam Fugitt x Ty Miller
