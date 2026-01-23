Jean Silva mata o medo e coroa o alter-ego Lorde para o UFC 324

Uma das principais esperanças de cinturão para o Brasil no UFC, Jean Silva busca retomar o caminho das vitórias neste sábado, diante de Arnold Allen, no UFC 324. Para o peso pena, o duelo com o inglês faz parte de uma nova fase, onde ele buscará se soltar mais e transformar-se novamente no ''Lorde'', seu alter-ego.

O estilo expansivo e brincalhão de Jean Silva contrasta diretamente com o introspectivo e misterioso Lorde, que fez sua primeira aparição na coletiva de imprensa do UFC 324, durante a encarada com Arnold Allen, e o personagem chegou a ''xingar'' Jean.

— F***-se o Jean, quem está aqui é o Lorde — vociferou o lutador, ao ser perguntado por um jornalista se os fãs preferiam ver o Jean ou o Lorde.

Antes, o brasileiro havia explicado que, na derrota para Diego Lopes, sua única no UFC até aqui, ele não havia trazido o seu alter-ego e isso o deixou mais desequilibrado e fora da estratégia de lutas. Em entrevista ao site oficial do UFC no Brasil, Jean explicou o que deu errado no revés para o rival e como ele está animado para ''quebrar'' Arnold Allen.

— Normalmente eu sigo o plano. Quem conhece minha trajetória no UFC sabe que eu não luto daquele jeito. Não saio soltando golpe daquele jeito. Sou mais calmo, mais racional. E, como a galera gosta de dizer, o Lorde não estava em ação, foi só o Jean mesmo. Desta vez, a gente está conectado. Meu time está aqui, minha esposa, meu cameraman, meu empresário, que está deixando a desejar (risos). Brincadeiras à parte, estou muito feliz. Fiquei com medo, não vou mentir, quero falar para todos os atletas que passem pelo que eu passei. Por todo o hype que a gente tem e vai continuar a ter. Foi uma derrota dura, machucou. E o medo veio. Mas eu até falei com o meu time, desde a derrota para o Diego esta semana é a primeira que eu não sinto medo, então eu vou lá ''quebrar'' o Arnold Allen.

Jean Silva abre caminho para o Lorde no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Encarada trouxe Lorde ao UFC 324

Na encarada com Arnold Allen, Jean Silva deixou claro que o Lorde havia tomado seu espaço. Com um sobretudo preto, óculos escuros e feição fechada, o brasileiro ficou olho no olho com seu adversário e elevou a temperatura da coletiva de imprensa antes do UFC 324.

