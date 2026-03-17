Entre lesões e problemas com doping, Conor McGregor se mantém afastado do octógono desde julho de 2021. Não é surpresa para os fãs do UFC as polêmicas em que o irlandês se envolveu ao longo dos anos – o que foi confirmado por José Aldo nesta segunda-feira (16). O brasileiro abriu o jogo sobre como era a vida do rival para além das lutas durante sua participação no programa Fut&Papo, do Lance!.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Veja o vídeo da conversa com José Aldo

Uma convivência diária foi construída entre Aldo e McGregor antes do histórico confronto no UFC 194, em dezembro de 2015. Na época, a dupla rodou a América para promover o duelo que marcaria o fim do reinado de José no Ultimate. A experiência, no entanto, ficou marcada pelo comportamento do irlandês.

— Falava muito o tempo todo. Chato pra caraca, meu irmão. Perturbava pra caraca. A gente já viajou. Foi pra América, porque a gente tinha que fazer a promoção lá em Las Vegas à noite e fazer as gravações. Depois a gente rodou América e o Canadá, em várias cidades e vários estados. Foi um mês (de promoção).

continua após a publicidade

Ao Lance!, Aldo revelou um hábito incomum entre atletas de McGregor. O ex-campeão relembrou ainda um episódio em que o adversário foi contra seus compromissos com a organização. Vale destacar que essas atitudes eram mascaradas durante as gravações ou em frente ao público.

— (Ele ficava) cheirando e bebendo o tempo todo quando estava fora (das câmeras). Em Vegas, ele teve uma gravação com o TUF (The Ultimate Fighter). Meu irmão, ele não treinava os alunos e falava: "Não, os meus alunos estavam prontos". Era só noitada o dia inteiro. Quando ligava a câmera, ele se transformava, performava — contou José Aldo.

continua após a publicidade

O lado bom de enfrentar McGregor

Apesar do estresse vivido durante esse mês de promoção, além da derrota sofrida, José Aldo destacou o lado bom de enfrentar Conor no UFC: o dinheiro. O irlandês é, até os dias atuais, o maior vendedor de pay-per-view da história do UFC.

— Lógico que a segunda luta pra mim era muito mais coisa de samurai, de querer devolver a derrota. Mas o lado financeiro foi ótimo. Por isso que eu ouvia todo mundo falando dele. Mesmo perdendo, pô. De pay-per-view a gente estourou, irmão. Estourou, né? Então bota um dólar aí, meu irmão, sei quanto pay-per-view vendia.

Mas, afinal, o que é pay-per-view? De acordo com o próprio nome, a tradução direta em português seria "pagar por visualização". Esse era o formato de transmissão vendido pelo UFC antes do acordo com o streaming Paramount+, em que os fãs pagavam por evento e não por assinatura.

➡️ Aposentado do UFC, José Aldo relembra luta mais marcante da carreira

Revanche contra McGregor foi só o que "faltou" para Aldo no UFC

Perguntado sobre quem gostaria de enfrentar caso o retorno ao esporte acontecesse, José Aldo não hesitou em mencionar o algoz Conor McGregor. O manauara e o irlandês tiveram apenas um único embate em 2015, que terminou com nocaute de McGregor aos 13 segundos do primeiro round e a quebra da invencibilidade de dez anos do brasileiro.

O resultado tirou o cinturão da categoria até 66 kg de Aldo, que nunca mais conseguiu recuperar o título. De acordo com ele, a revanche contra seu arquirrival foi a única luta que faltou em sua carreira.

— É a revanche com o Conor. Eu perdi pra ele a primeira e não tive a chance de fazer uma revanche. Ele subiu (de categoria) e, depois disso, me ofereceram a luta de 70 kg. Eu aceitei, mas aí escolheram o Nick Diaz e ele perdeu. É a única luta que ficou faltando, sabe?

Passada mais de uma década, Aldo recordou com bom humor as provocações e encaradas tensas protagonizadas por McGregor durante os eventos de pesagem e divulgação da luta. Atualmente, os dois possuem uma boa relação e trocam mensagens frequentemente pelas redes sociais, segundo o próprio lutador brasileiro.