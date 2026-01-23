menu hamburguer
UFC 324 com três brasileiros: saiba card completo, horário e onde assistir

UFC abre temporada 2026 com luta de título interino no peso leve

João Vitor Xavier
Dia 23/01/2026
13:11
Gaethje e Pimblett fazem luta principal do UFC 324 (Foto: Divulgação UFC)
imagem cameraGaethje e Pimblett fazem luta principal do UFC 324 (Foto: Divulgação UFC)
UFC 324 acontece em 24 de janeiro de 2026 com três brasileiros em ação.
Justin Gaethje enfrenta Paddy Pimblett em disputa para unificar cinturão.
Deiveson Figueiredo luta contra Umar Nurmagomedov no card preliminar.
O UFC abre a temporada de 2026 neste sábado (24) com o UFC 324, primeiro evento da nova parceria com o Paramount+. O evento marcaria o retorno de Amanda Nunes, mas a volta da melhor de todos os tempos ficou para o meio do ano após lesão de sua adversária. Com isso, o show terá três brasileiros em ação, além de uma disputa de título interino no peso leve.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O main event do UFC 324 servirá como uma espécie de semifinal da categoria dos leves, com Justin Gaethje enfrentando Paddy Pimblett e o vencedor se credenciando a unificar o cinturão da divisão contra o campeão linear Ilia Topuria.

Ex-campeão interino, Gaethje é tido como um dos lutadores mais explosivos da história do MMA e tentará uma última chance de se tornar campeão indiscutível. Paddy Pimblett, por sua vez, é uma das grandes esperanças do MMA inglês e está invicto até agora no UFC.

Antes de Gaethje x Pimblett, o UFC 324 trará três brasileiros em ação. No card preliminar, o ex-campeão dos moscas Deiveson Figueiredo tenta fazer barulho na divisão de cima e enfrenta o antigo desafiante ao cinturão dos galos Umar Nurmagomedov.

Na porção principal do evento, Natália Silva tenta carimbar seu passaporte rumo a uma disputa de título no peso mosca diante da ex-campeã Rose Namajunas, e o peso pena Jean Silva busca se recuperar da primeira derrota no Ultimate contra Arnold Allen.

Primeiro evento do UFC na nova casa

Jean Silva estará em ação no UFC 324 (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)
Jean Silva estará em ação no UFC 324 (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)

O UFC 324 será o primeiro evento transmitido pelo Paramount+ no Brasil. Até ano passado, o Ultimate transmitia seus shows ao vivo através do seu próprio serviço de streaming

Porém, com o acordo global com a Paramount e a maioria dos eventos sendo transmitidos nos Estados Unidos pelo Paramount+, o UFC resolveu descontinuar o Fight Pass no Brasil e passar todos os shows no streaming da Paramount também para os fãs brasileiros.

FICHA TÉCNICA

UFC 324

📆 Data: 24 de janeiro de 2026
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: T-Mobile, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+ 

Card Principal - 23 horas

Peso leve (cinturão interino): Justin Gaethje x Paddy Pimblett
Peso galo: Sean O'Malley x Song Yadong
Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis
Peso mosc: Natália Silva x Rose Namajunas
Peso pena: Arnold Allen x Jean Silva

Card Preliminar - 19 horas

Peso galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo
Peso médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev
Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas
Peso mosca: Alex Pérez x Charles Johnson
Peso leve: Michael Johnson x Alexander Hernandez
Peso pesado: Josh Hokit x Denzel FreemanPeso galo: Ricky Turcios x Cameron Smotherman
Peso meio-médio: Adam Fugitt x Ty Miller

