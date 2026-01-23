137 caracteres e 25 palavras

O UFC retorna de cara nova para o primeiro evento da temporada 2026 após seis semanas de férias. Neste sábado (24), o UFC 324 toma conta de Las Vegas, e dá o primeiro passo rumo a uma nova era para a organização. Após o fim do modelo de vendas de pay-per-view, o UFC agora terá pela frente o desafio de se juntar ao basquete, ao futebol americano, ao beisebol e ao hóquei como os maiores esportes americanos.

Uma das grandes ambições do CEO Dana White é fazer com que o UFC seja o equivalente à NBA, à NFL e a outras grandes marcas que se confundem com seus respectivos esportes. Ao longo dos últimos anos, o dirigente procurou enfraquecer a competição, unificar o MMA ao redor do Ultimate enquanto conseguia acordos de televisão cada vez mais abrangentes e lucrativos.

Primeiro com a FOX e depois com a ESPN, o UFC continuou subindo degrau a degrau rumo ao topo dos esportes americanos. Porém, o acordo mais recente, costurado com a Paramount, dona do serviço de streaming Paramount+ e do CBS, faz com que o Ultimate chegue a outro nível.

Isso porque agora o UFC terá à sua disposição a máquina de marketing do canal aberto CBS, um dos maiores conglomerados americanos, que transmite a NFL para os americanos e terá, em 2027, a oportunidade de transmitir também o Super Bowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo.

O valor recebido também traz inúmeras possibilidades para a melhoria do produto entregue e em relação a atrair jovens de outros esportes a tentar uma carreira no UFC - pelos próximos sete anos, o Ultimate irá receber US$ 7,7 bilhões (R$ 41,4 bilhões). Uma quantia absurda apenas para os direitos de transmissão dos eventos.

O plano está aberto para Dana White e companhia conquistarem os Estados Unidos, se juntarem à NFL e à NBA como as maiores organizações esportivas americanas.

Natália Silva enfrenta Namajunas no UFC 324 (Foto: Reprodução Twitter ufc)

UFC 324 trará emoção a nova leva de fãs

Para isso, porém, os lutadores em ação precisam continuar trazendo lutas de qualidade e performances inesquecíveis. E o UFC acertou em cheio na hora de escolher o card que inaugura a nova era.

Apesar de críticas em relação à falta de grandes astros, o Ultimate se certificou de casar lutas extremamente excitantes, principalmente no card principal. Os cinco combates têm tudo para serem animados e dar um gostinho aos novos fãs, que serão expostos ao UFC através do Paramount+ e da própria CBS.

Abrindo o card principal do UFC 324, o brasileiro Jean Silva terá a oportunidade de se credenciar a uma disputa de cinturão em caso de vitória sobre o inglês Arnold Allen. Logo depois, é a vez de Natália Silva buscar sua chance pelo título no peso mosca contra a ex-campeã peso palha Rose Namajunas.

Jean Silva (esq) enfrenta Arnold Allen no UFC 324 (Foto: Reprodução Twitter ufc)

O outro brasileiro em ação, Deiveson Figueiredo, enfrenta Umar Nurmagomedov na porção preliminar do UFC 324.

Na luta principal, Justin Gaethje, um dos lutadores mais explosivos da história do UFC, tenta sua última chance de título diante de Paddy Pimblett, garoto-propaganda do MMA inglês e invicto no Ultimate até agora. O vencedor do main event ganhará o cinturão interino do peso leve e terá a chance de unificá-lo diante do campeão linear Ilia Topuria.

FICHA TÉCNICA

UFC 324

📆 Data: 24 de janeiro de 2026

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: T-Mobile, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: Paramount+

Card Principal - 23 horas

Peso leve (cinturão interino): Justin Gaethje x Paddy Pimblett

Peso galo: Sean O'Malley x Song Yadong

Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis

Peso mosc: Natália Silva x Rose Namajunas

Peso pena: Arnold Allen x Jean Silva

Card Preliminar - 19 horas

Peso galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo

Peso médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev

Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas

Peso mosca: Alex Pérez x Charles Johnson

Peso leve: Michael Johnson x Alexander Hernandez

Peso pesado: Josh Hokit x Denzel Freeman

Peso galo: Ricky Turcios x Cameron Smotherman

Peso meio-médio: Adam Fugitt x Ty Miller