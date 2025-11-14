menu hamburguer
Lutas

AO VIVO: Acompanhe a pesagem do UFC 322 com quatro brasileiros

Evento será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
11:14
Atualizado há 1 minutos
Card oficial do UFC 322 (Foto: Divulgação/UFC)
imagem cameraCard oficial do UFC 322 (Foto: Divulgação/UFC)
Pesagem do UFC 322 acontece neste sexta-feira (14). Ao todo, quatro brasileiros entram em confronto no evento numerado, com três no card preliminar e um no principal. Confira com o Lance! o card completo que tem início marcado para às 20h (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: As lutas dos brasileiros estão confirmadas.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jack Della Maddalena fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Islam Makhachev neste sábado (15), no UFC 322, em Nova York. Na luta co-principal, mais um título em jogo: Valentina Shevchenko e Zhang Weili se enfrentam pelo peso-palha.

Acompanhe a pesagem do UFC 322

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev (77,1 Kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko (56,5 Kg) x Zhang Weili (56,5 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady (76,8 Kg) x Michael Morales (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards (77,1 Kg) x Carlos Prates (76,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis (70,5 Kg)

Card Preliminar - 22 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal (84,2 Kg) x Rodolfo Vieira (84,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov (84 Kg) x Gregory Rodrigues (84, 2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker (65,1 Kg) x Cody Haddon

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus (84,3 Kg) x Gerald Meerschaert (84,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini (66 Kg) x Chepe Mariscal (66 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill (52,4 Kg) x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo (70,6 Kg)

FICHA TÉCNICA
UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

