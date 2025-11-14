AO VIVO: Acompanhe a pesagem do UFC 322 com quatro brasileiros
Evento será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
- Matéria
- Mais Notícias
Pesagem do UFC 322 acontece neste sexta-feira (14). Ao todo, quatro brasileiros entram em confronto no evento numerado, com três no card preliminar e um no principal. Confira com o Lance! o card completo que tem início marcado para às 20h (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: As lutas dos brasileiros estão confirmadas.
Relacionadas
- Mais Esportes
Della Maddalena x Makhachev: confira card, onde assistir e horário do UFC 322
Mais Esportes13/11/2025
- Lutas
Após dedada no UFC 321, Herb Dean revela nova regra sobre golpe ilegal
Lutas13/11/2025
- Lutas
Alex Poatan aceita desafio de campeão do UFC, e Glover declara: ‘Aposto minha casa’
Lutas13/11/2025
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Jack Della Maddalena fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Islam Makhachev neste sábado (15), no UFC 322, em Nova York. Na luta co-principal, mais um título em jogo: Valentina Shevchenko e Zhang Weili se enfrentam pelo peso-palha.
Acompanhe a pesagem do UFC 322
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev (77,1 Kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko (56,5 Kg) x Zhang Weili (56,5 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady (76,8 Kg) x Michael Morales (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards (77,1 Kg) x Carlos Prates (76,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis (70,5 Kg)
Card Preliminar - 22 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal (84,2 Kg) x Rodolfo Vieira (84,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov (84 Kg) x Gregory Rodrigues (84, 2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker (65,1 Kg) x Cody Haddon
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus (84,3 Kg) x Gerald Meerschaert (84,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini (66 Kg) x Chepe Mariscal (66 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill (52,4 Kg) x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo (70,6 Kg)
Mais histórias do UFC 322 no Lance!
➡️ Com Carlos Prates, conheça os quatro brasileiros do card no UFC 322
➡️ 'Nariz de Nike' é campeão do UFC? Conheça a história de Jack Della Maddalena
➡️ Da relação com Khabib ao cinturão do UFC: conheça história de Islam Makhachev
FICHA TÉCNICA
UFC 322
📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
➡️ Curry encerra parceria com Under Armour e busca alavancar a própria marca
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias