Jon Jones pede demissão do UFC após fala de Dana White: 'Fora'

Mesmo após voltar atrás na aposentadoria, parece que, dessa vez, o tempo de Jon Jones no UFC realmente chegou ao fim. O peso-pesado não gostou da declaração de Dana White sobre sua ausência no UFC Casa Branca, evento histórico marcado para junho deste ano. Nas redes sociais, o ex-campeão abriu o jogo sobre bastidores da organização e aproveitou para pedir a rescisão de contrato.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Planos frustrados no UFC

A expectativa era que Jones voltasse à ação para enfrentar Alex Poatan em um duelo histórico na Casa Branca. Embora houvesse forte campanha de ambos os lados, o UFC resolveu não seguir com esse placo e colocou o brasileiro para disputar o cinturão interino dos pesados contra Cyril Gane. Contudo, justificativa apresentada pelo presidente não agradou em nada "Bones".

O anúncio oficial do card do evento foi realizado durante o UFC 326 no último sábado (7). Logo após o fim do espetáculo, a coletiva não serviu apenas para discutir os feitos da noite, mas comentar as seis lutas confirmadas para o dia 14 de junho.

continua após a publicidade

— O Jon Jones não estava nos meus planos. Eu já falei o motivo. Depois, ele se aposentou por conta de seu quadril. Isso, acima de tudo — disse Dana White.

No início deste mês, Jones chegou a dizer que estava em conversa com a organização para confirmar sua participação na Casa Branca. Essas negociações, no entanto, foram negadas por Dana.

continua após a publicidade

— Foi ainda mais louco o Jon Jones dizer que estava negociando, sendo que eu tinha mandando uma mensagem para o advogado dele falando que nunca iria acontece — concluiu.

Jon Jones após vitória sobre Cyril Gane no UFC (Foto: Reprodução)

Sem acordo, sem contrato

A aposentadoria de Jon Jones já havia sido anunciada por Dana White quando a confirmação do UFC Casa Branca aconteceu. A oportunidade de participar do evento na casa presidencial dos Estados Unidos chamou a atenção do norte-americano, que decidiu anunciar seu retorno a ativa. Com o desafio feito por Poatan, a chance perfeito parecia ter aparecido para Bones.

O problema, no entanto, é que Dana White nunca aprovou o duelo. No início, uma possível falta de confiança em Jon era o motivo principal para que a luta não acontecesse, visto a importância do evento na Casa Branca. Com a nova declaração do presidente, "Bones" decidiu ir a público se defender.

— Minha equipe e eu estávamos realmente negociando com o UFC para essa luta. Negociações de verdade. Eu até reduzi minha oferta inicial, e o que me ofereceram em troca? Uma proposta muito baixa. Sim, eu tenho artrite no quadril e sinto dor, mas isso não significa que eu não possa lutar. Então, deixe-me ver se entendi: se eu tivesse aceitado a oferta baixa, de repente meu quadril estaria bom e eu estaria no card da Casa Branca? Isso não faz sentido — escreveu o lutador.

O norte-americano destacou ainda a decepção que foi escutar as falas de White. Ao fim da publicação, aproveitou para pedir "respeitosamente" que o Ultimate encerrasse seu contrato.

➡️ UFC anuncia card da Casa Branca com Poatan e Topuria; veja

➡️ Mesmo com vitória, Charles do Bronx não sobe em ranking do UFC

Veja declaração na íntegra

Tradução: "Olá a todos, queria abordar os comentários do Dana White do último fim de semana, porque a verdade importa para mim e para os fãs. Dana, você ficou irritado sobre o motivo de eu não estar no card da Casa Branca, mas vamos esclarecer uma coisa.

Minha equipe e eu estávamos realmente negociando com o UFC para essa luta. Negociações de verdade. Eu até reduzi minha oferta inicial, e o que me ofereceram em troca? Uma proposta muito baixa. Sim, eu tenho artrite no quadril e sinto dor, mas isso não significa que eu não possa lutar. Então, deixe-me ver se entendi: se eu tivesse aceitado a oferta baixa, de repente meu quadril estaria bom e eu estaria no card da Casa Branca? Isso não faz sentido.

Eu até fiz tratamento com células-tronco na semana passada para me preparar para o card da Casa Branca, e o período de treinamento estava marcado para começar hoje. Eu estava me preparando para estar pronto. Eu entendo que negócios às vezes não se concretizam, mas vir a público e dizer coisas que não são verdadeiras não é certo.

Depois de tudo que dei ao UFC, os anos, as defesas de título, as lutas, ouvir que "chegou ao fim" é decepcionante. Principalmente quando, na sexta-feira passada, o UFC me ligou tentando me colocar no card da Casa Branca por um valor bem menor.

Se o UFC realmente acha que chegou ao fim, peço respeitosamente a rescisão do meu contrato hoje. Chega de enrolação, chega de joguinhos. Obrigado aos verdadeiros fãs que sabem o que está acontecendo. Bones fora."