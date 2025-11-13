menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Após dedada no UFC 321, Herb Dean revela nova regra sobre golpe ilegal

Disputa precisou ser interrompida por problemas de visão de Tom Aspinall no UFC

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
14:13
Tom Aspinall e Cyril Gane se enfrentaram pela luta principal no UFC 321 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Tom Aspinall e Cyril Gane se enfrentaram pela luta principal no UFC 321 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
O golpe ilegal de Cyril Gane sobre Tom Aspinall continua a repercutir no UFC mesmo quase três semanas após o o evento, no dia 25 de outubro. Segundo o árbitro Herb Dean, um dos mais antigos do MMA, as regras da modalidade devem sofrer alterações, principalmente por lances de dedos no olho. A declaração foi feito durante participação no programa "Believe You Me".

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— Por enquanto, estamos conversando, nós temos criado regras. Uma das regras que criamos é que é falta estender os dedos em direção aos olhos. Essa regra já existia, mas não estávamos aplicando. Então, vamos avançar nesse sentido — disse Dean, que completou:

— Acho que as pessoas não estavam acostumadas a ver alguém perder um ponto. Na maioria das vezes quando tiramos um ponto é mais uma reação ao dano e ao desequilíbrio da luta causados por uma falta, e essa é única maneira que nós pensamos para equilibrar isso. Nós deveríamos começar a tirar pontos quando isso acontecer, antes que alguém se machuque.

Tom Aspinall e Cyril Gane se enfrentaram pela luta principal no UFC 321 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Tom Aspinall e Cyril Gane se enfrentaram pela luta principal no UFC 321 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Durante a disputa pelo cinturão dos pesados do UFC, Gane não sofreu com nenhuma perda de ponto, e a luta ia continuar normalmente. O combate precisou ser interrompido, no entanto, pelos problemas de visão enfrentados por Aspinall. Após avaliação médica, a disputa terminou como "no contest" (sem resultado, em inglês).

— Outra coisa é escrever mais diretrizes sobre o que é exatamente uma falta. Naquela última falta, contra o Aspinall, eu acho que os dedos estavam levantados, certo? Então podemos concordar que os dedos estavam levantados. Então, podemos ter que mudar isso e também porque muitas vezes quando você está usando a mão, você chega ao limite do seu alcance, automaticamente, e seus dedos começam a descer enquanto você estende o braço.

Um problema sobre a opção de aderir a penalização por pontos é o aumento de empates no MMA. Em lutas de três rounds, é comum que a vitória seja conquistado com uma diferença de apenas um pontos, por "29-28", por exemplo, como destacou Dean. Por isso, nenhuma decisão ainda foi acertada pelo grupo, já que novas ideias ainda devem ser consideradas.

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

