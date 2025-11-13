O golpe ilegal de Cyril Gane sobre Tom Aspinall continua a repercutir no UFC mesmo quase três semanas após o o evento, no dia 25 de outubro. Segundo o árbitro Herb Dean, um dos mais antigos do MMA, as regras da modalidade devem sofrer alterações, principalmente por lances de dedos no olho. A declaração foi feito durante participação no programa "Believe You Me".

— Por enquanto, estamos conversando, nós temos criado regras. Uma das regras que criamos é que é falta estender os dedos em direção aos olhos. Essa regra já existia, mas não estávamos aplicando. Então, vamos avançar nesse sentido — disse Dean, que completou:

— Acho que as pessoas não estavam acostumadas a ver alguém perder um ponto. Na maioria das vezes quando tiramos um ponto é mais uma reação ao dano e ao desequilíbrio da luta causados por uma falta, e essa é única maneira que nós pensamos para equilibrar isso. Nós deveríamos começar a tirar pontos quando isso acontecer, antes que alguém se machuque.

Tom Aspinall e Cyril Gane se enfrentaram pela luta principal no UFC 321 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Durante a disputa pelo cinturão dos pesados do UFC, Gane não sofreu com nenhuma perda de ponto, e a luta ia continuar normalmente. O combate precisou ser interrompido, no entanto, pelos problemas de visão enfrentados por Aspinall. Após avaliação médica, a disputa terminou como "no contest" (sem resultado, em inglês).

— Outra coisa é escrever mais diretrizes sobre o que é exatamente uma falta. Naquela última falta, contra o Aspinall, eu acho que os dedos estavam levantados, certo? Então podemos concordar que os dedos estavam levantados. Então, podemos ter que mudar isso e também porque muitas vezes quando você está usando a mão, você chega ao limite do seu alcance, automaticamente, e seus dedos começam a descer enquanto você estende o braço.

Um problema sobre a opção de aderir a penalização por pontos é o aumento de empates no MMA. Em lutas de três rounds, é comum que a vitória seja conquistado com uma diferença de apenas um pontos, por "29-28", por exemplo, como destacou Dean. Por isso, nenhuma decisão ainda foi acertada pelo grupo, já que novas ideias ainda devem ser consideradas.

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

