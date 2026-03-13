Conheça os seis brasileiros do card no UFC Vegas 114 deste sábado (14)
O evento acontecerá no dia 14 de março, com início às 18h (de Brasília)
Seis lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 114 neste sábado (14), no Meta Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Josh Emmett e o argentino Kevin Vallejos. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
No card principal, os fãs do Brasil poderão assistir aos duelos de Amanda Lemos e Bruno Bulldog. O evento contará ainda participação de quatro lutadores brasileiros no preliminar: Vitor Petrino, Manoel Sousa, Bia Mesquita e Luan Lacerda.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 114
Amanda Lemos
Apelido: -
Cartel no MMA: 15-5-1
Idade: 38 anos
Cidade: Belém, Brasil
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: 5ª colocação
Próximo adversário: Gillian Robertson (Canadá)
Vitor Petrino
Apelido: -
Cartel: 13-2
Idade: 28 anos
Cidade: Santa Luzia, MG
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Steven Asplund (Estados Unidos)
Bruno Silva
Apelido: Bulldog
Cartel no MMA: 15-7-1 NC
Idade: 35 anos
Cidade: Piracicaba, SP
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: 15ª colocação
Próxima adversária: Charles Johnson (Estados Unidos)
Manoel Sousa
Apelido: -
Cartel no MMA: 13-1
Idade: 28 anos
Cidade: Acaraú, CE
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Bolaji Oki (Bélgica)
Bia Mesquita
Apelido: The Lady GOAT
Cartel no MMA: 6-0
Idade: 34 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Montse Rendon (México)
Luan Lacerda
Apelido: -
Cartel no MMA: 13-3
Idade: 33 anos
Cidade: Macapá, AP
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Hecher Sosa (Espanha)
Veja o card completo do UFC Vegas 114
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 114
📆 Data: 14 de março de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett x Kevin Vallejos
Peso-palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso-pena (até 65,7 Kg): Andre Fili x Jose Miguel Delgado
Peso-pena (até 65,7 Kg): Marwan Rahiki x Harry Hardwick
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ion Cutelaba x Oumar Sy
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson x Bruno "Bulldog" Silva
Card Preliminar - 18 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Chris Curtis x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino x Steve Asplund
Peso-galo (até 61,2 Kg): Elijah Smith x Su Young You
Peso-leve (até 70,3 Kg): Bolaji Oki x Manoel Sousa
Peso-médio (até 83,9 Kg): Brad Tavares x Eryk Anders
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita x Montse Rendon
Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Hecher Sosa
Peso-palha (até 52,1 Kg): Piera Rodriguez x Sam Hughes
