menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Conheça os seis brasileiros do card no UFC Vegas 114 deste sábado (14)

O evento acontecerá no dia 14 de março, com início às 18h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
10:13
Amanda Lemos é uma das tops do peso palha (Foto: Reprodução Instagram Amanda Lemos)
imagem cameraAmanda Lemos é uma das tops do peso palha (Foto: Reprodução Instagram Amanda Lemos)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Seis lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 114 neste sábado (14), no Meta Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Josh Emmett e o argentino Kevin Vallejos. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

No card principal, os fãs do Brasil poderão assistir aos duelos de Amanda Lemos e Bruno Bulldog. O evento contará ainda participação de quatro lutadores brasileiros no preliminar: Vitor Petrino, Manoel Sousa, Bia Mesquita e Luan Lacerda.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 114

Amanda Lemos

Apelido: -
Cartel no MMA: 15-5-1
Idade: 38 anos
Cidade: Belém, Brasil
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: 5ª colocação
Próximo adversário: Gillian Robertson (Canadá)

continua após a publicidade
Amanda Lemos está fora do UFC deste sábado (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
Amanda Lemos em pesagem do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Vitor Petrino

Apelido: -
Cartel: 13-2
Idade: 28 anos
Cidade: Santa Luzia, MG
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Steven Asplund (Estados Unidos)

Vitor Petrino busca terceira vitória seguida nos pesados (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)
Vitor Petrino busca terceira vitória seguida nos pesados (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

Bruno Silva

Apelido: Bulldog
Cartel no MMA: 15-7-1 NC
Idade: 35 anos
Cidade: Piracicaba, SP
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: 15ª colocação
Próxima adversária: Charles Johnson (Estados Unidos)

continua após a publicidade
Bruno Bulldog encerrou má fase no UFC Vancouver
Bruno Bulldog encerrou má fase no UFC Vancouver (Foto: Instagram/ UFC Brasil)

Manoel Sousa

Apelido: -
Cartel no MMA: 13-1
Idade: 28 anos
Cidade: Acaraú, CE
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Bolaji Oki (Bélgica)

Manoel Souza comemora vitória no Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/UFC)
Manoel Souza comemora vitória no Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/UFC)

Bia Mesquita

Apelido: The Lady GOAT
Cartel no MMA: 6-0
Idade: 34 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Montse Rendon (México)

Bia Mesquista durante pesagem cerimonial para o UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)
Bia Mesquista durante pesagem cerimonial para o UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Luan Lacerda

Apelido: -
Cartel no MMA: 13-3
Idade: 33 anos
Cidade: Macapá, AP
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Hecher Sosa (Espanha)

Luan Lacerda após vencer Saimon Oliveira no UFC Rio (Foto: Ed Mulholland/UFC)
Luan Lacerda após vencer Saimon Oliveira no UFC Rio (Foto: Ed Mulholland/UFC)

➡️ Calendário do UFC até a Casa Branca está fechado e repleto de brasileiros

Veja o card completo do UFC Vegas 114

FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 114

📆 Data: 14 de março de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett x Kevin Vallejos
Peso-palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso-pena (até 65,7 Kg): Andre Fili x Jose Miguel Delgado
Peso-pena (até 65,7 Kg): Marwan Rahiki x Harry Hardwick
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ion Cutelaba x Oumar Sy
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson x Bruno "Bulldog" Silva

Card Preliminar - 18 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Chris Curtis x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino x Steve Asplund
Peso-galo (até 61,2 Kg): Elijah Smith x Su Young You
Peso-leve (até 70,3 Kg): Bolaji Oki x Manoel Sousa
Peso-médio (até 83,9 Kg): Brad Tavares x Eryk Anders
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita x Montse Rendon
Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Hecher Sosa
Peso-palha (até 52,1 Kg): Piera Rodriguez x Sam Hughes

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias