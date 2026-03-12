O resultado dentro do octógono foi positivo, mas os dias que antecederam a luta foram difíceis para Caio Borralho. Poucos dias antes do UFC 326, o brasileiro sofreu um deslocamento na costela que o impediu de completar seu treinamento no chão. Mesmo assim, manteve a luta contra o holandês Reinier de Ridder e, por fim, terminou com o braço levantado.

Após cada luta, o UFC encaminha os atletas para avaliação médica especializada, que define o tempo de repouso e recuperação. No caso de Caio, foi dada uma "suspensão" de 45 dias para que o brasileiro fique longe das atividades. O peso-médio, no entanto, não parece concordar com a opinião do médico.

— Ele (médico) deu 45 dias (de repouso). Mas, para ser sincero, acho que vou precisar de um tempo a mais (para me recuperar). Minha costela está bem zoada. Tive um deslocamento de costela no camp e fiquei duas semanas sem treinar grappling, essas duas últimas semanas. Faz 15 dias. Dá para ver o quanto ela (costela) está alta. Tomei injeção. Até hoje, no dia da luta, não conseguia fazer grappling, nem nada — disse o lutador, em entrevista a "Ag Fight".

Não é incomum um combate ser cancelado ou adiado por causa de lesões inesperadas. Ainda assim, a desistência nunca foi uma opção para Borralho. Contudo, ao forçar a costela, o tempo de recuperação deve ser maior do que o esperado inicialmente.

— Não queria ficar falando muito disso porque faz parte. Todo lutador passa por isso (lesões), mas acho que não vou conseguir voltar tão cedo por causa dessa costela. Desde que me machuquei, já pensei: "Não vou sair dessa luta". Foi uma guerra mental muito forte. Agora, acho que (fico afastado) uns quatro meses. Queria lutar antes, mas para a costela ficar 100%, é uns dois meses, pelo menos. A musculatura ainda está muito sensível, estou sentindo muito — completou.

Relembre como foi a luta de Caio Borralho no UFC 326

Caio iniciou o combate com a guarda baixa e apostou em alto volume de chutes para controlar a distância. Logo nos primeiros momentos, um golpe nas partes genitais do brasileiro interrompeu a luta e obrigou o árbitro a conceder tempo para recuperação. Reinier começou confiante na trocação, mas após sentir a força dos ataques do rival tentou mudar a estratégia e buscou a queda no fim do primeiro round, bem defendida pelo brasileiro.

No segundo assalto, Borralho manteve o controle da distância e conectou golpes significativos que chegaram a balançar o adversário. Reinier voltou a apostar nas tentativas de queda, mas encontrou novamente a sólida defesa do brasileiro. Em alguns momentos, o combate ficou preso na grade do octógono, o que reduziu o ritmo da luta e gerou revolta do público presente em Las Vegas.

No round final, Caio surpreendeu ao levar a luta para o chão com uma queda bem executada. O brasileiro assumiu o controle na guarda e buscou espaços para a finalização. Na reta final, a trocação voltou a predominar e o astro da Fighting Nerds acertou os golpes mais limpos. Após os três rounds, os juízes apontaram vitória por decisão unânime para o brasileiro.

Caio Borralho vence Reinier de Ridder no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

