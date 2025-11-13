O astro da NBA Stephen Curry e a fornecedora de material esportivo Under Armour vão encerrar a parceria iniciada em 2013. O movimento, anunciado nesta quinta-feira, vem com o objetivo do craque do basquete de seguir com sua marca própria de forma independente: a ideia é alavancar a Curry Brand, conforme publicado por diferentes veículos da mídia estadunidense.

Os modelos já planejados com a futura ex-parceira seguirão no mercado até 2026. Mas a relação do jogador de 37 anos com a companhia vai mesmo chegar ao fim após 13 temporadas. Curry assinou com a Under Armour após deixar a Nike, ainda no início da jornada profissional dele.

- A Under Armour acreditou em mim no início da minha carreira e me deu o espaço para construir algo muito maior e mais impactante do que um tênis. Serei sempre grato por isso - destacou o jogador do Golden State Warriors, que concluiu:

- O que a Curry Brand representa, o que eu represento e meu compromisso com essa missão nunca vão mudar. Só vão crescer mais fortes. Estou animado para um futuro focado em crescimento agressivo com um compromisso contínuo de continuar aparecendo para a próxima geração."

Daqui até o final do contrato vigente, Curry deverá avaliar a sequência própria da marca ou negociar possíveis acordos com empresas maiores.

