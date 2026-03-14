Cris Cyborg responde a críticas de Ronda Rousey: 'se escondeu'

Cris Cyborg usou as redes sociais para rebater as provocações da ex-campeã do UFC Ronda Rousey. Durante evento promocional recente para a luta com Gina Carano, a norte-americana chamou Cyborg de "trapaceira bombada". Em resposta, Cyborg disse que Ronda tem privilégios no UFC e fugiu do combate com a brasileira.

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A provocação de Rousey se refere à luta entre Cyborg e Carano pelo peso-pena pelo cinturão peso-pena (até 66kg) do Strikeforce em 2009, que terminou com vitória da brasileira por nocaute no primeiro round.

— Obviamente, uma trapaceira bombada que te roubou o título que era seu por direito. Você (Gina) é boazinha demais para dizer isso, então eu vou dizer: f***-se ela. Você é a melhor — disse Ronda.

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Em seu perfil no X (antigo Twitter), Cris Cyborg chamou Ronda Rousey de narcisista e disse que a americana não encararia uma luta com ela. A curitibana ainda explicou o episódio de doping em sua carreira, em 2011.

— Em meus 21 anos de carreira, tive apenas um teste negativo para substâncias proibidas, em 2011, há 15 anos. O esporte era muito diferente naquela época, e eu nem sequer falava inglês. Eu não fazia ideia de que os comprimidos que me deram no Brasil para "ajudar a emagrecer" eram proibidos para atletas nos EUA. Cumpri minha pena. Aprendi uma lição para a vida toda. Estou envolvida com testes de estilo olímpico há mais de 15 anos sem nenhum outro problema. Eu provei que sou uma atleta limpa. Utilizo minha própria experiência para orientar atletas mais jovens sobre a importância de saber o que consomem e os perigos das substâncias para melhorar o desempenho - publicou.

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— Tem 21 anos que eu luto. Quando Ronda Rousey escondeu o rosto no travesseiro… eu passei pela mesma experiência com dignidade e humildade, algo que você não conseguiu demonstrar durante sua carreira no UFC e algo que você já está destacando com sua luta com Gina Carano. Uma coisa que eu sei com certeza é que você vai dizer todas as coisas ruins do mundo… mas não vai lutar comigo. Rezo para que um dia você se torne feliz consigo mesma - completou.

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Ronda Rousey (Foto: Getty Images)

Rivalidade fora do octógono

Cris Cyborg e Ronda Rousey nunca se enfrentaram, mas protagonizaram uma rivalidade marcante no mundo das lutas. Enquanto a brasileira viveu sua melhor fase no peso-pena (até 65,8kg), Rousey se destacou no MMA na categoria peso-galo (até 61,2kg). A luta nunca aconteceu, já que Ronda exigia que Cyborg baixasse de peso.

O retorno de Rousey ao octógono, dez anos após uma aposentadoria precoce por (encefalopatia traumática crônica), acontece justamente na categoria peso-pena, fato ironizado por Cris Cyborg.

— Todos esses anos me evitando no peso-pena quando estávamos ambas no nosso auge?! Achei que você tinha ETC ou algo assim - publicou Cris, na época do anúncio da luta entre Ronda Rousey e Gina Carano.