Final da Libertadores 2024: veja o recado de Ronaldinho Gaúcho para o Atlético-MG

A poucas horas do início da final da Libertadores, contra o Botafogo, às 17h (de Brasília), em Buenos Aires, o {Atlético-MG} recebeu uma mensagem de apoio vinda do outro lado do mundo. Em Qingdao, na China, o ex-craque Ronaldinho Gaúcho, usou suas redes sociais e desejou sorte à sua ex-equipe.

— Boa sorte Galo!!! Já estou me preparando aqui da China (Qingdao) para assistir e torcer por um grande jogo — escreveu o ex-jogador, destaque na conquista da Libertadores em 2013.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Ronaldinho Gaúcho postou também uma foto sua com o troféu da Libertadores, conquistado pela primeira vez pelo Atlético-MG há 11 anos, no Mineirão, na decisão contra o Olimpia, do Paraguai. Na ocasião, o time mineiro levantou a taça após derrotar os paraguaios na decisão por pênaltis. Ronaldinho atuou pelo time mineiro entre 2012 e 2014, e foi campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Mineiro

Ronaldinho Gaúcho comemora gol pelo Atlético-MG (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Ronaldinho Gaúcho jogou no Galo de junho de 2012 a julho de 2014. Além da Libertadores de 2013, foi campeão mineiro de 2013 e vice-brasileiro de 2012. Foram 88 partidas, com 28 gols e 17 assistências.

Na capital mineira, ansiedade e precaução antes da final

Em Belo Horizonte, com muito calor, torcedores do Atlético-MG não escondem a ansiedade pela final da Libertadores. Muitas camisas do clube podem ser vistas por toda a cidade, junto com fogos de artifícios e gritos de “Galôôô!!!”. Mas, nas conversas, a maioria demonstra precaução com relação ao resultado. Os palpites giram em torno em vitória apertada sobre o Botafogo, no Monumental de Núñez, ou na disputa de pênaltis.

O Atlético-MG vai em busca do bicampeonato do torneio, enquanto o Botafogo disputa a final da Libertadores pela primeira vez na sua história.