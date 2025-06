Técnico do Chelsea diz que é ‘quase impossível’ treinar no calor dos EUA, no Mundial

O técnico Enzo Maresca, do Chelsea, reclamou do forte calor nos Estados Unidos antes da terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Os Blues precisam vencer o Esperánce, da Tunísia, na terça-feira (24), às 22h (de Brasília), para avançar às oitavas de final.

O Flamengo se classificou antecipadamente como líder, e o comandante londrino citou que os clubes brasileiros já estão acostumados com esse tipo de clima.

- É quase impossível treinar uma sessão completa por causa do clima. Estamos tentando economizar energia para o jogo, a sessão desta manhã foi muito curta. Nada mais do que isso. Não é fácil com essas temperaturas, mas daremos o nosso melhor amanhã para chegar à próxima fase da competição - afirmou, em entrevista coletiva.

A preocupação de Maresca tem com base, principalmente, a previsão do tempo. De acordo com boletins meteorológicos, a temperatura na Filadélfia deve alcançar 39ºC durante o dia e 33ºC no período da noite, quando acontece o jogo no Lincoln Financial Field.

A própria cidade divulgou, nesta semana, algumas medidas de emergência entre 22 e 25 de junho por conta do calor excessivo. A Filadélfia ofereceu centros de resfriamento e uma linha exclusiva de ajuda para problemas de saúde ligados à temperatura, além de recomendar que as pessoas não se exponham ao sol nesses dias e reforcem a hidratação.

- Não é fácil jogar assim, com essa temperatura. Vamos ter que colocar todos os jogadores em campo. Infelizmente, para nós, os times brasileiros estão mais acostumados a jogar nesse tipo de temperatura, mas não importa. Vamos tentar fazer o melhor no torneio - completou.

Chelsea x Esperánce e Flamengo x Los Angeles FC acontecem no mesmo dia e horário. O Rubro-Negro espera o segundo colocado do Grupo C, que está entre Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors - dois deles avançam, enquanto o Auckland foi eliminado.

Enzo Maresca, do Chelsea, em entrevista coletiva. Foto: Divulgação/Chelsea

Chelsea mira atacante do Mundial para substituir vilão

A expulsão de Nicolas Jackson no jogo contra o Flamengo pode ter sido a gota d'água para o atacante no Chelsea. Os Blues já monitoram o mercado de transferência e estariam de olho em Kolo Muani, atacante do Paris Saint-Germain, emprestado a Juventus.

Mesmo após a contratação de Liam Delap, para usar a camisa 9 dos Blues, o Chelsea não pretende parar de reforçar o seu ataque. Emprestado pelo PSG, Muani pode virar alvo de disputa entre o time italiano e o londrino, já que a Velha Senhora também cogita uma contratação definitiva do francês.