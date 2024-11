Ator que previu tragédia do Botafogo em 2023 não verá final da Libertadores

Depois de viralizar como torcedor pessimista do Botafogo em 2023, o ator Stepan Nercessian afirmou que não assistirá à final da Libertadores, contra o Atlético-MG, neste sábado, às 17h, no Monumental de Ñúnez.

O torcedor do Botafogo explicou o motivo em entrevista ao site "Flashscore". O ator vai subir ao palco do Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, exatamente às 17h, horário do duelo contra o Atlético-MG, pela final da Libertadores, para apresentar o musical "O Rei do Rock".

— Eu não sei o que vai acontecer. Não posso dizer nada: onde vai estar meu coração, se vou estar dando conta do texto. E o pior é que o elenco é cheio de atores paulistas, tem uns quatro ou cinco palmeirenses. Mas estão falando que não vão me secar, não. Vamos ver — disse.

Em comparação com 2023, Stepan está mais confiante no Botafogo nesta temporada. Mesmo assim, ele manteve o perfil cauteloso e não quis arriscar palpite para a decisão contra o Atlético-MG.

Relembre a história

Em 2023, durante entrevista ao "Podcast do Garotinho", Stepan viralizou com a previsão sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo com a vantagem de 13 pontos do Botafogo (veja no vídeo abaixo).

— É pouco. Perde quatro…

Cara, sério, eu só consigo pensar nesse vídeo aqui do Stepan Nercessian falando do Botafogo



Não é possível uma coisa dessas pic.twitter.com/48jTNmkEyR — Amanda Pinheiro (@amandapinheiir) November 30, 2023

Botafogo em 2023

O ceticismo se justificou, já que o Botafogo perdeu a vantagem e viu o Palmeiras levantar a taça do Brasileirão. Cenário que o ator espera que não se repita nesse ano, com a disputa pelo campeonato nacional e a final da Libertadores.

— Se tem um acerto que eu não gostaria de ter feito nunca foi essa previsão de que o Botafogo não ia ser o campeão brasileiro em 2023, mas era um sentimento que eu tinha. Não gosto nunca de cantar vitória antes do tempo. E foi uma surpresa, mas foi maravilhosa essa volta por cima que está acontecendo — finalizou.