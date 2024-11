Final da Libertadores 2024: Conmebol introduz novidade na arbitragem

A final da Libertadores entre {Atlético-MG} e Botafogo, marcada para este sábado (30) às 17h no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contará com a tecnologia de impedimento semiautomático. Essa ferramenta, que reforça o VAR, foi aplicada com sucesso na final da Copa Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing, vencida pelo time argentino por 3 a 1.

O impedimento semiautomático estreou no Mundial de Clubes de 2022 e foi usado também na Copa do Mundo do Catar, além de estar presente em algumas ligas europeias, como o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol. Ele pretende garantir decisões mais precisas e rápidas, especialmente em lances em que a situação é muito ajustada.

Impedimento semiautomático já foi usado na Copa do Mundo e Mundial de Clubes (Divulgação/Fifa)

Após ter sido anunciada em abril pela Premier League, a tecnologia foi bem recebida no país e agradou clubes, jogadores e torcedores por suas vantagens como precisão e eficiência na detecção do impedimento nas partidas do campeonato nacional.

A informação da utilização da tecnologia foi inicialmente divulgada pela “Espn” e confirmada pelo Lance!.

A introdução desse sistema faz parte de uma estratégia da Conmebol para minimizar erros e dúvidas em decisões importantes. A tecnologia utiliza rastreamento óptico para monitorar a posição dos jogadores em tempo real, gerando uma linha virtual de impedimento com alta precisão. Além de melhorar a análise das jogadas, o sistema torna a experiência mais clara para torcedores, ao oferecer gráficos detalhados nas transmissões.

A final será apitada pelo argentino Facundo Tello, com auxílio de Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade. No VAR, Mauro Vigliano liderará a equipe técnica, composta por Christian Lescano, Carlos Orbe e Hernan Mastrangelo.