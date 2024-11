Final da Libertadores 2024: veja provável escalação do Atlético-MG

Chegou o grande dia. O Atlético-MG encara o Botafogo, neste sábado (30), pela final da Libertadores. O confronto será realizado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, e está previsto para 17h (de Brasília). Com Zaracho fora por lesão, Milito já tem uma ideia da escalação que vai a campo.

continua após a publicidade

➡️Final da Libertadores 2024: Sem Bastos, veja a provável escalação do Botafogo

Campanha do Atlético-MG

O Galo chegou a decisão da competição após derrotar alguns gigantes. Pelo caminho, o Atlético-MG superou o San Lorenzo nas oitavas de final, o Fluminense nas quartas e bateu o tetracampeão River Plate na semifinal. No entanto, a equipe mineira vem de uma sequência de 10 jogos sem vencer, contando o Brasileirão e as duas partidas da final da Copa do Brasil, quando viu o Flamengo levantar o troféu.

Elenco do Atlético-MG aquecem durante treino antes da final da Libertadores 2024 (Foto: Luis Robayo/AFP)

Apesar do momento abaixo, Gabriel Milito aposta em nomes como Deyverson e Fausto Vera — que não podiam atuar na Copa do Brasil, por exemplo — para superar o Botafogo. Os atletas, inclusive, estão cotados para escalação titular do Atlético-MG na final da Libertadores. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Zaracho, que está fora da final por conta de lesão no músculo posterior da coxa esquerda — o meia se machucou no jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

Provável escalação do Atlético-MG ⚽

Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Guilherme Arana e Alan Franco; Hulk, Paulinho e Deyverson.

O confronto entre Atlético-MG e Botafogo pode marcar a conquista da segunda Libertadores da história do time mineiro, que levantou o troféu em 2013. Já o Glorioso busca vencer a competição pela primeira vez.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte