Palmeiras ou Chelsea? Renato Gaúcho revela preferência no Mundial

ORLANDO (EUA) – Após a classificação do Fluminense, vencendo o Al-Hilal por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho revelou qual adversário entre Palmeiras e Chelsea prefere enfrentar na próxima fase. As equipes se enfrentam às 22h (de Brasília), para saber qual dos dois encara o Tricolor na semifinal.

— Eu acho que o mais importante de tudo foi que nós fizemos da nossa parte. Enfrentamos um grande adversário, eles passaram pelo City, tendo uma grande atuação. Nós passamos pela Inter, e agora nós passamos por eles. Então, o nosso objetivo hoje era passarmos para uma semifinal — avaliou Renato Gaúcho, que completou:

— Hoje à noite tem mais um grande jogo, um clássico, Palmeiras com o Chelsea. Eu não tenho preferência, acho que se as duas equipes chegaram, as duas equipes têm condições, qualquer uma delas, de passar. No fundo, vou torcer para o Palmeiras, porque é mais um clube brasileiro. Nós (Fluminense) estamos representando bem o futebol brasileiro, como vieram representando também o Flamengo e o Botafogo. Nós fizemos da nossa parte, agora eu assisto, vejo, analiso o que vai acontecer. E a partir de amanhã eu já preparo a minha equipe para enfrentar o Palmeiras ou o Chelsea.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, revela preferência entre Palmeiras ou Chelsea no Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o lateral-esquerdo Piquerez e os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo (este lesionado). Com a suspensão dos dois primeiros, a tendência é que Vanderlan e Micael assumam as vagas. Bruno Fuchs já havia ganhado a titularidade contra o Botafogo, pelas oitavas de final.

Após ser poupado nas duas primeiras atividades do clube na Filadélfia, Paulinho voltou a treinar com o elenco e estará à disposição da comissão técnica para a decisão contra os ingleses. O atacante convive com dores na canela desde que trocou o Atlético-MG pelo Palmeiras no início do ano e será submetido a um novo procedimento cirúrgico ao término da competição. Ele está liberado a atuar por cerca de 30 minutos.

Como foi o jogo entre Fluminense e Al-Hilal

O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols de Martinelli e Hércules - Marcos Leonardo fez para os sauditas –, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e garantiu a classificação às semifinais. O jogo aconteceu na tarde desta sexta-feira, feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. Na próxima fase, o Tricolor não terá Freytes e Martinelli, que tomaram o segundo amarelo.